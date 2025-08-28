En vivo

Radioinforme 3

Cayó un 20% el corte de boletos en el transporte urbano de Córdoba el último año

Desde Fetap, atribuyeron la caída a la retracción comercial, los aumentos en el precio del pasaje y la competencia con aplicaciones de viajes como Uber y DiDi.

28/08/2025 | 08:05

FOTO: Cayó el uso del transporte urbano en Córdoba. (Archivo Daniel Cáceres/Cadena 3)

El corte de boletos en el transporte urbano de Córdoba experimentó una caída del 20% en el último año. Al respecto, la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) expresó su preocupación por esta situación.

"Se comprobó que hay una disminución aproximadamente de un 20% de la venta de viajes respecto al primer semestre del año pasado. Se está complicando mucho volver a la cantidad de viajes prepandemia", dijo a Cadena 3 el vicepresidente de Fetap, Gustavo Mira.

Entre los factores que contribuyen a esta baja, Mira mencionó el aumento del boleto en mayo como significativo y la retracción comercial que lleva a la gente a viajar menos. También se refirió a la competencia que representan aplicaciones como Uber.

Otro aspecto que influye es el traspaso de RedBus a SUBE, que complicó la experiencia de los usuarios. Además, muchas personas optan por adquirir motocicletas a precios accesibles, eligiendo este medio de transporte en vez del colectivo.

Informe de Lucía González.

