Caso Dalmasso: la familia Macarrón analiza presentar un jury contra los fiscales

El caso del asesinato de Nora Dalmasso recibió en las últimas horas un nuevo giro significativo. El fiscal Pablo Jávega dictaminó que el crimen no prescribió, contradiciendo la situación anterior donde se consideraba que el tiempo había beneficiado al acusado, Roberto Bárzola.

Según el fiscal, "el paso del tiempo se interrumpió en varias oportunidades en el marco de esta investigación judicial". Esta interrupción se relaciona con la imputación de miembros de la familia Macarrón, quienes no pudieron actuar como querellantes debido a su situación legal.

En diálogo con Cadena 3, el abogado de la familia Macarrón, Gustavo Liebau, habló sobre esta resolución y destacó la profundidad del trabajo jurídico del fiscal y las particularidades que podrían llevar el caso a un juicio.

El dictamen de Jávega surge tras el pedido de sobreseimiento por prescripción presentado a fines del año pasado por la defensa de Miguel Ángel Bárzola, el parquetista señalado como uno de los principales sospechosos del crimen.

La querella, representada por Liebau, se opuso a esta solicitud, argumentando que el paso del tiempo no puede extinguir la acción penal en este caso. "El fiscal realizó un trabajo muy elaborado, analizando la causa y compartiendo nuestra postura", afirmó el abogado defensor de los Macarrón. "Durante mucho tiempo, los sucesores directos de la víctima -su marido y su hijo- no pudieron instar la acción penal, lo que interrumpió el plazo de prescripción".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El abogado explicó que el razonamiento del fiscal combina un análisis jurídico con sentido común: "Si una persona no puede iniciar una acción penal contra sí misma o un familiar directo, como en el caso de Valentina -hija de Nora, quien alcanzó la mayoría de edad a los 19 años bajo la ley vigente entonces-, esos períodos no deben contarse para la prescripción". Este enfoque, según Liebau, revitaliza una causa que, de no haber sido por la posición del Ministerio Público Fiscal, enfrentaría un panorama desalentador.

Liebau también resaltó el interés sostenido de la sociedad en el caso Dalmasso, un elemento que el fiscal tuvo en cuenta. "La prescripción implica que la sociedad deja de reclamar justicia por el paso del tiempo, pero aquí tanto la familia como la comunidad insistieron en buscar la verdad", señaló.

A pesar de que el plazo legal de prescripción es de 15 años y han transcurrido 18 desde el asesinato, el dictamen de Jávega sostiene que las interrupciones en el proceso impiden que el delito caduque.

El próximo paso está en manos del juez de control, quien deberá resolver si acompaña la postura del fiscal. De confirmarse, el caso podría avanzar hacia un juicio contra Bárzola, quien, según Liebau, "se ubicó a sí mismo en la escena y el horario del crimen" al presentarse a trabajar en la casa de la familia un día lluvioso, cuando no estaba programado.

"El señor Bárzola se hizo presente un día lluvioso a trabajar supuestamente en el patio de la familia Macarrón cuando no tenía que presentarse. Es decir, él mismo se ubicó en la escena y en el horario del crimen, cuestión que también hace alusión tangencial el fiscal en su dictamen", declaró Liebau a Cadena 3.

Este dato fue respaldado por informes del FBI que señalaban al parquetista como sospechoso y que fue ignorado por los fiscales anteriores, algo que Liebau lamentó: "Es doloroso decirlo, pero fiscales como Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro no vieron lo que agentes del FBI, a 10 mil kilómetros, sí detectaron".

Consultado sobre posibles medidas contra esos fiscales, Liebau descartó una denuncia penal, pero dejó abierta la posibilidad de que la Legislatura de Córdoba intervenga al tratarse de un asunto de interés. "Está en estudio solicitar un jury. Este caso trasciende la provincia y tiene relevancia nacional e internacional", afirmó.

Asimismo, el abogado reconoció que no hay precedentes exactos en la Corte Suprema para un caso como este, aunque se mostró optimista: "Si se prueba la culpabilidad de Bárzola, la sociedad necesita saber que el abuso y asesinato de una mujer no quedarán impunes".

Con este dictamen, el caso Dalmasso, que durante años estuvo marcado por la controversia y la investigación a la propia familia de la víctima, podría encaminarse hacia una resolución definitiva.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Francisco Centeno.