Campos bajo agua, pueblos aislados y fuerte malestar de productores agrarios

La tormenta de Santa Rosa dejó un nuevo golpe a los productores agropecuarios de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires, según relató Patricia Gorza, presidenta de la Federación Agraria de la localidad.

La productora describió un panorama crítico, con campos inundados desde marzo y un sistema de drenaje colapsado, lo que complica aún más la situación tras las últimas lluvias.

"Llovió hasta tipo 4 de la mañana, con mucho viento, ahora está muy feo el día, pero por ahora, sin lluvia", informó Gorza a Cadena 3, aunque señaló que hay pronósticos de posibles chaparrones durante el día. Desde el sábado, las precipitaciones en el partido variaron "entre 50 y 90 milímetros", pero aclaró que "no es esta la precipitación que a nosotros nos inunda".

Según la productora, la región ya superó los 1400 milímetros en lo que va del año, casi duplicando la media anual de 800 milímetros. "Estamos inundados desde el mes de marzo, y cada precipitación agrava un poco más la situación", afirmó.

Gorza explicó a la emisora que el oeste arenoso de la provincia, donde se encuentra 9 de Julio, carece de declive natural, ríos o arroyos que permitan el drenaje del agua. "Si no sacamos el agua, se queda", dijo, destacando que los canales troncales y secundarios, que deberían conducir el agua hacia el río Salado, no funcionan adecuadamente. "Los caminos se convirtieron en canales, afectando el 80% del Partido 9 de Julio, está intransitable. Hasta es peligroso transitarlo en tractor", describió. Según la productora, las obras de canalización realizadas tras la inundación de 2000-2001 y en 2018 nunca tuvieron mantenimiento, dejando canales tapados, desbordados y alcantarillas rotas u obstruidas.

Consultada sobre las acciones para mitigar la situación, Gorza fue contundente: "Absolutamente nada". Explicó que la falta de mantenimiento de la infraestructura y la inacción frente a la crisis han dejado a los productores sin herramientas para enfrentar el agua acumulada. El impacto productivo es severo. "Se logró sembrar solamente el 30% de lo proyectado, pero hoy eso está muy comprometido", señaló, añadiendo que las siembras tempranas de maíz y girasol están descartadas, y que, con suerte, podrían trabajar a fines de noviembre si el clima lo permite. "Sabemos que la primavera es lluviosa, entonces sabemos que la situación va a empeorar", advirtió.

En el sector ganadero, la situación es igualmente alarmante. "La situación de los tambos es terrible, porque la necesidad de sacar la leche todos los días se tornó imposible", afirmó Gorza. Dos establecimientos lecheros cerraron, al igual que una industria láctea que no pudo recibir la materia prima ni garantizar el acceso de sus trabajadores. En la ganadería de carne, los productores están liquidando vientres para aliviar los campos, ya que los animales quedan confinados en espacios cada vez más reducidos. "Los campos más afectados son los ganaderos", precisó.

Gorza también alertó sobre un posible récord histórico de precipitaciones, similar al del año 2001, pero con una diferencia clave: "En ese momento eran cinco provincias las inundadas, y esta vez son cinco partidos y no se logra dar un mínimo paliativo que es conducir el agua". Además, señaló problemas con la declaración de emergencia agropecuaria. Aunque está decretada a nivel provincial desde mayo para seis partidos, “Nación no homologa la emergencia para lo que es impuestos nacionales”, lo que obliga a productores, como los ganaderos que liquidan vacas por necesidad, a pagar impuestos a las ganancias. "Es una locura completa", lamentó.

Gorza subrayó que el impacto económico afectará no solo al sector agropecuario, sino a todos los rubros de los pueblos que dependen de la agricultura y la ganadería. "La comunicación es lo único que nos ha quedado como herramienta para defendernos", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá y Federico Aguer.