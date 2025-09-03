Caamaño: "La intervención del mercado de cambios es una señal de debilidad"

En un contexto marcado por la tensión cambiaria y la cercanía de las elecciones en Buenos Aires, el Banco Central confirmó la venta de dólares para intervenir en el mercado, una decisión que generó debate sobre las reservas y la estrategia económica del gobierno. Gabriel Caamaño, economista de la consultora Outlier, brindó su perspectiva sobre esta medida, destacando las limitaciones de los instrumentos disponibles y las implicancias de un escenario electoral complejo.

Caamaño explicó que el Tesoro cuenta con poco más de 1.700 millones de dólares depositados en el Banco Central, pero advirtió que estos fondos tienen múltiples destinos. "Esos 1.700 millones tienen varios usos: hay vencimientos con el FMI, vencimientos en enero del próximo año con bonos Morales y Globales por más de 4.000 millones de dólares", señaló.

Según el economista, el uso de estos dólares para intervenir en el mercado cambiario genera un "trade-off" que puede impactar negativamente en otros frentes, como el pago de la deuda. Esto se reflejó en la caída de los bonos y el aumento del riesgo país observados tras el anuncio.

El economista subrayó que la decisión de intervenir revela "una necesidad imperiosa del gobierno" ante un deterioro del escenario cambiario. Sin embargo, destacó que los instrumentos disponibles se están agotando: "Se fue agotando la tasa, la intervención en futuros, y ahora necesitan sumar un instrumento, que es intervenir dentro de la banda con los dólares del Tesoro". Caamaño también mencionó los 14.000 millones de dólares del FMI, pero aclaró que estos están destinados a intervenir en el techo de la banda, no en el contexto actual.

Para Caamaño, esta medida refleja una "señal de debilidad" del Gobierno, cuya política monetaria y cambiaria llegó "muy desarmada" al período electoral. Criticó la estrategia previa, señalando un "error táctico" al convertir las elecciones bonaerenses en un evento clave, lo que dejó al Gobierno en una posición vulnerable. "La política monetaria y cambiaria se desordenó casi desde el principio de este nuevo esquema, y ese desorden creció hasta llegar muy desarmada al período electoral", afirmó.

El impacto de las altas tasas de interés también fue un punto central en su análisis. Caamaño sostuvo que estas tasas agravan la desaceleración económica que ya se observa desde marzo, con una caída de la actividad del 1,3% entre junio y febrero según datos oficiales, y una profundización en julio y agosto según indicadores no oficiales. "La suba de tasas va a agravar una caída de la actividad que ya viene produciéndose", alertó.

Por último, Caamaño apuntó a los desafíos del Gobierno de cara a las elecciones de octubre. "El mercado está preocupado por cómo será este mes y medio previo a las elecciones y cómo impactará en el resultado electoral", indicó.

Además, señaló un consenso creciente en que el actual esquema monetario y cambiario "está muy manoseado" y debería reconfigurarse tras las elecciones, priorizando la acumulación de reservas para destrabar el acceso al mercado internacional de crédito y hacer frente a los vencimientos de deuda de 2026.

Entrevista de Miguel Clariá.