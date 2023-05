Balearon la casa de la hija del "Loco" Tito, exlíder de la barra de Belgrano

AUDIO: "No se puede vivir así", dijo la hija de Ponce. (Foto: Juan Pablo Viola/Cadena 3)

A horas de la reunión entre el Cosedepro y Belgrano para definir detalles de la seguridad para el clásico entre Talleres y "El Pirata", cerca de las 21 horas de este martes un grupo de personas baleó la casa de la hija del exbarrabrava de Belgrano, Roberto Ponce, conocido como "El Loco Tito".

Según denunció Érica, hija de Ponce, varias personas efectuaron disparos contra su domicilio. Al llegar la Policía, se realizó el secuestro de los proyectiles que quedaron alojados en un mueble, en el interior de la cocina.

También se pudo observar el daño provocado por dos impactos de bala en el portón de la casa, en este caso en el garaje.

Por el hecho, no hubo personas lesionadas. La Policía de Córdoba realizó un relevamiento en barrio Alberdi de la capital provincial -donde se encuentra ubicada la casa de Ponce- y recolectó pruebas.

Cabe recordar que el año pasado sucedió un hecho similar.

El fiscal Guillermo González tiene a su cargo la investigación.

Tras la balacera, Érica Ponce dijo a Cadena 3 que estaba cenando con sus hijas cuando ocurrió todo. "No vimos nada, directamente llamamos a la Policía"

Y amplió: "Siempre fui ajena a todo lo que pasa, ni siquiera voy a la cancha. El sábado a mi hija la agredieron en la cancha y lo denunciamos.

Ponce admitió que tiene miedo y está muy cansada por los hechos de inseguridad. "No se puede vivir así. Por ahora no creo que esto se repita porque está la Policía, pero ellos no van a estar siempre".

Por otra parte, dijo que no pudo hablar con su papá tras lo sucedido y lamentó no poder tener una vida normal. "Mi papá está retirado hace rato, ni siquiera quiere ir a la cancha".

Informe de Francisco Centeno y Juan Pablo Viola.