Aumentaron las multas de la Caminera en Córdoba: a cuánto quedaron

Los montos de las multas impuestas por la Policía Caminera de Córdoba volvieron a incrementarse debido al reciente ajuste en el precio de la nafta súper, según lo publicado este jueves 7 de agosto por el Gobierno provincial en el Boletín Oficial.

Este cambio se basa en la Ley de Tránsito 8.560, que utiliza las Unidades Fijas (UF) como parámetro, equivalentes al menor precio de venta al público de un litro de nafta súper.

/Inicio Código Embebido/

Suben multas de la #Caminera en Córdoba

??Conducir fumando entre $26.720 a $133.600.

??Conducir sin luces bajas encendidas, hasta $267.200

??Cruzar un semáforo en rojo, hasta $534.400

??Infracciones máximas: desde $1.603.200 hasta $2.672.000 pic.twitter.com/wtjgMU2qnS — Guille López (@guielopez) August 7, 2025

/Fin Código Embebido/

Nuevos rangos de multas

Las multas se clasifican según la gravedad de las infracciones, y los montos ahora reflejan el aumento en el costo del combustible. A continuación, detallamos cómo quedan los valores:

Leves: infracciones como conducir fumando con pérdida de 0 a 2 puntos. Es decir que en esta categoría se puede llegar a pagar entre $26.720 a $133.600.

Graves: sanciones de entre 133.600 y 267.200 con pérdida de 2 a 5 puntos. Una infracción de este tipo puede ser no llevar las luces encendidas.

Muy graves: equivalen de 267.200 a 534.400 con pérdida de 5 a 20 puntos, como cruzar semáforos en rojo, conducir a contramano o exceder el límite de velocidad.

Máximas: van desde $1.603.200 hasta $2.672.000. Las infracciones máximas incluyen alcoholemia, destrucción o eliminación de infraestructura vial y adulteración de documentos y licencias.

Informe de Guillermo López.