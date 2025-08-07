En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Aumentaron las multas de la Caminera en Córdoba: a cuánto quedaron

La modificación de los valores fue anunciada en el Boletín Oficial y se debe al reciente ajuste en el precio de la nafta súper.

07/08/2025 | 07:01Redacción Cadena 3

FOTO: Policía Caminera.

Los montos de las multas impuestas por la Policía Caminera de Córdoba volvieron a incrementarse debido al reciente ajuste en el precio de la nafta súper, según lo publicado este jueves 7 de agosto por el Gobierno provincial en el Boletín Oficial.

Este cambio se basa en la Ley de Tránsito 8.560, que utiliza las Unidades Fijas (UF) como parámetro, equivalentes al menor precio de venta al público de un litro de nafta súper.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Nuevos rangos de multas

Las multas se clasifican según la gravedad de las infracciones, y los montos ahora reflejan el aumento en el costo del combustible. A continuación, detallamos cómo quedan los valores:

Leves: infracciones como conducir fumando con pérdida de 0 a 2 puntos. Es decir que en esta categoría se puede llegar a pagar entre $26.720 a $133.600.

Graves: sanciones de entre 133.600 y 267.200 con pérdida de 2 a 5 puntos. Una infracción de este tipo puede ser no llevar las luces encendidas.

Muy graves: equivalen de 267.200 a 534.400 con pérdida de 5 a 20 puntos, como cruzar semáforos en rojo, conducir a contramano o exceder el límite de velocidad.

Máximas: van desde $1.603.200 hasta $2.672.000. Las infracciones máximas incluyen alcoholemia, destrucción o eliminación de infraestructura vial y adulteración de documentos y licencias.

Informe de Guillermo López.

Lectura rápida

¿Qué se incrementó en Córdoba?
Los montos de las multas impuestas por la Policía Caminera de Córdoba se incrementaron.

¿Quién publicó la información?
El Gobierno provincial publicó la información en el Boletín Oficial.

¿Cuándo se realizó el ajuste?
El ajuste se realizó y fue publicado el jueves 7 de agosto.

¿Cómo se determina el monto de las multas?
Se determina mediante la Ley de Tránsito 8.560, utilizando Unidades Fijas (UF) basadas en el precio de la nafta súper.

¿Por qué se ajustaron las multas?
Se ajustaron debido al incremento en el costo del combustible.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho