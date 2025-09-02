Audios de Karina Milei: Armesto opinó que es un caso de "censura previa"
El abogado se refirió en diálogo con Cadena 3 a la decisión del juez Alejandro Patricio Maraniello de prohibir la difusión de los mensajes de la secretaria general de la Presidencia.
02/09/2025 | 09:10Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
FOTO: Karina Milei.
-
Audio. Filtración de audios de Carina Milley genera polémica y debate sobre censura
Radioinforme 3
La filtración de audios de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, desató una fuerte controversia política y jurídica.
La difusión de un primer audio de la hermana del Presidente, donde no se menciona ningún delito, llevó a la judicialización del tema y se solicitó una medida cautelar que prohibió la difusión de nuevos audios grabados en la Casa Rosada, lo que generó cuestionamientos sobre la libertad de expresión.
El abogado constitucionalista Diego Armesto opinó en Cadena 3 sobre esta medida cautelar: "Esto es censura previa, totalmente. El juez (Alejandro Patricio Maraniello) otorga esta medida en base a argumentos endebles y no atiende a un fallo clave del caso Artear/"Tato" Bores, donde se establece que el honor de una persona no puede estar por encima de la libertad de expresión".
/Inicio Código Embebido/
Caso ANDIS. La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Poder Ejecutivo denunció un intento de desestabilizar al país en plena campaña electoral.
/Fin Código Embebido/
Armesto resaltó la importancia de que los audios sean de conocimiento público, considerando que se trata de una funcionaria pública. "Cuando hay audios de sospechas de corrupción, todos tenemos derecho a saber, porque el derecho a saber está en cabeza de todos nosotros, no del Gobierno".
En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó allanar la vivienda de periodistas y un canal de televisión, lo que elevó las preocupaciones sobre la posibilidad de censura a los medios. "¿Qué quieren? ¿Censurar también canales de streaming, radios, televisión?", cuestionó Armesto.
"Acá hay un efecto boomerang; lo que se intenta evitar se potencia. Todos queremos saber qué hay en esos audios que se prohíben", comentó Armesto. "Cuando 'Tato' Bores se vio limitado por la Justicia, eso llevó a un clamor por la libertad de expresión".
/Inicio Código Embebido/
Escándalo. Sacachispas se burló por la censura de los audios de Karina Milei y explotó en redes
En medio del escándalo por audios que comprometen al Gobierno argentino, Sacachispas ironiza en redes sociales sobre la prohibición judicial que impide informar sobre supuestas coimas.
/Fin Código Embebido/
Entrevista de Miguel Clariá.