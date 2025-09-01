Bullrich denunció maniobras de inteligencia rusa por los audios de Karina Milei
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alerta sobre la filtración de audios de Karina Milei, vinculando el hecho a servicios de inteligencia rusos y a una ofensiva para desestabilizar al Gobierno.
01/09/2025 | 16:51Redacción Cadena 3
FOTO: Bullrich por los audios de Karina: "Denunciamos maniobras de inteligencia rusa"
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elevó este lunes la tensión en torno a la filtración de los audios de Karina Milei al asegurar que el Gobierno denunció a "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" por el hecho y sugirió que también podría haber "incidencia de Venezuela".
Según supo Noticias Argentinas, la ministra calificó la grabación ilegal en la Casa Rosada como "algo inédito e increíble" que pone al país en una "situación de indefensión". Bullrich afirmó que se trata de una "impresionante maniobra de inteligencia" y se comprometió a "trabajar a fondo" para esclarecerla.
La funcionaria describió la estrategia de los responsables como una tortura psicológica, al señalar que planean entregar la grabación "en pedacitos, como si fuese una serie". Además, enmarcó el episodio dentro de una ofensiva mayor contra el Gobierno.
"No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dólar, todo es contra el gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos, ahora nos tiras audios grabados en la propia casa de gobierno", manifestó.
Bullrich también reveló las estrictas medidas de seguridad que ya se toman en el Ejecutivo para evitar filtraciones, al confirmar que "en las reuniones de gabinete ningún funcionario entra con el teléfono". Finalmente, prometió una dura respuesta del Gobierno ante lo que considera un ataque de "la mafia". "La verdad no se defiende sola. Vamos a defender la verdad a muerte", concluyó.
