La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Poder Ejecutivo denunció ante la Justicia un intento de desestabilizar al país en plena campaña electoral.

01/09/2025 | 16:58Redacción Cadena 3

FOTO: Javier MIlei, Manuel Adorni y Karina Milei.

  1.

    Audio. Audios de Karina Milei: el Gobierno denunció una "operación de inteligencia"

    Ahora país

    Episodios

El Poder Judicial ordenó este lunes el "cese inmediato" de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una violación grave a la privacidad institucional.

Un juez nacional dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación del material anunciado el pasado 29 de agosto.

La resolución ordena el cese de la difusión "a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".

Para garantizar el cumplimiento de la medida, el fallo dispone que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se hizo eco de la noticia en sus redes sociales y aseguró que la Justicia "reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión".

La medida busca frenar la polémica iniciada el viernes pasado con la filtración de un breve clip en el que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir "unidad" en la interna libertaria.

Quienes difundieron ese material habían advertido que se trataba solo de un adelanto, lo que habría motivado esta rápida acción judicial por parte del oficialismo.

Denuncia sin nombre

Más temprano, Adorni había anticipado que se presentó una denuncia penal, pero sin especificar contra quién va dirigida

Con todo, se sospecha que la grabación fue realizada por alguien con cercanía a la secretaria general

Esto plantea dos posibilidades: que se haya utilizado un dispositivo de grabación clandestino en la Casa Rosada, o que una persona de confianza haya grabado la conversación y la haya utilizado para fines maliciosos.

Informe de Ariel Rodríguez

Lectura rápida

¿Qué ordenó el Poder Judicial? El cese inmediato de la difusión de audios grabados en la Casa de Gobierno.

¿Quién es la persona involucrada en los audios? La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

¿Cuándo se anunció la medida cautelar? El 29 de agosto.

¿Dónde se realizó la grabación? En la Casa Rosada.

¿Por qué se tomó esta decisión? Se interpretó como una violación grave a la privacidad institucional.

