Anisacate: polémica por cobro de atención médica a no residentes

En la localidad cordobesa de Anisacate, surgió una controversia en torno al cobro de consultas médicas a vecinos que no cuentan con la certificación de residencia. Según la intendente Natalia Contini, a los residentes se los atiende "totalmente gratis", mientras que quienes no tienen domicilio allí deben abonar $11.000 por consulta.

Contini aclara que "no hubo manifestaciones ni marchas" hasta el momento, aunque se prevé una convocatoria para este sábado desde un sector opositor.

Cadena 3 consultó al Gobierno provincial sobre el cobro de consultas a quienes no son residentes y la respuesta fue: "La Constitución provincial establece que la prestación local debe ser garantizada por los fondos de coparticipación".

Sin embargo, Contini defendió su posición: "Tenemos nuestra tarifaria aprobada dentro del municipio que permite el cobro de la consulta de salud".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La intendente argumentó que Anisacate ha incrementado su capacidad de atención médica, incorporando 31 profesionales en los últimos nueve meses, y que "invierten en salud y en seguridad". Aseguró que "los fondos coparticipables no alcanzan para cubrir los costos que uno tiene en salud ante la demanda creciente".

Contini también mencionó que "los que no viven en Anisacate solicitan consultas con profesionales", lo que ha llevado a la decisión de cobrar a quienes no son residentes. "La primera obligación que tenemos es la prestación de salud", aclaró, aunque admitió que se han atendido a personas no residentes, priorizando la atención médica ante el cobro.

La intendente concluyó que "quien no resida tiene que pagar" y destacó que la coparticipación no se ha actualizado, lo que agrava la situación financiera del sistema de salud local.





Entrevista de Miguel Clariá