Alerta roja: La Calera se queda sin agua por 36 horas
La Municipalidad emitió un comunicado. Es por tareas de mantenimiento en su planta potabilizadora. La restitución será gradual y podría tardar hasta 4 días.
20/08/2025 | 08:22Redacción Cadena 3
FOTO: Corte de agua en La Calera.
-
Audio. La Calera sufre corte total de agua por 36 horas debido a mantenimiento de planta potabilizadora
Radioinforme 3
Un corte total de agua afecta desde la hora cero a los oyentes de La Calera. Este corte, que se declara como alerta roja, se extenderá por 36 horas.
Nicolás Pintos, secretario de Agua y Saneamiento de La Calera, explicó a Cadena 3: "La planta potabilizadora de La Calera, que es una planta provincial, gestionada hoy por una empresa privada, por cuestiones de mantenimiento anual tiene que limpiar la cisterna".
La cisterna requiere ser vaciada completamente para su limpieza, lo que obliga a suspender el suministro de agua en la red municipal. Pintos agregó: "Ese trabajo se está llevando a cabo desde la hora cero de este miércoles, va bastante bien, así que esperemos que en el corredor de las próximas 12-15 horas esté finalizado como para empezar a reponer el servicio".
Sin embargo, la restitución del agua será gradual. Según el municipio, el servicio podría demorar entre 2 y 4 días en ser restablecido, dependiendo de las características de cada barrio afectado.
Lectura rápida
¿Qué está ocurriendo en La Calera? Un corte total de agua afecta a la localidad desde la hora cero, declarado como alerta roja.
¿Quién es el responsable de la situación? Nicolás Pintos, secretario de Agua y Saneamiento de La Calera, es quien proporciona la información sobre el corte.
¿Cuándo se inició el corte de agua? El corte comenzó desde la hora cero del miércoles.
¿Cuánto tiempo se espera que dure el corte? Se espera que el corte se extienda por 36 horas.
¿Cómo se restablecerá el servicio de agua? La restitución del agua será gradual y podría demorar entre 2 y 4 días, según el barrio afectado.