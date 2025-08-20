Alerta roja: La Calera se queda sin agua por 36 horas

Un corte total de agua afecta desde la hora cero a los oyentes de La Calera. Este corte, que se declara como alerta roja, se extenderá por 36 horas.

Nicolás Pintos, secretario de Agua y Saneamiento de La Calera, explicó a Cadena 3: "La planta potabilizadora de La Calera, que es una planta provincial, gestionada hoy por una empresa privada, por cuestiones de mantenimiento anual tiene que limpiar la cisterna".

La cisterna requiere ser vaciada completamente para su limpieza, lo que obliga a suspender el suministro de agua en la red municipal. Pintos agregó: "Ese trabajo se está llevando a cabo desde la hora cero de este miércoles, va bastante bien, así que esperemos que en el corredor de las próximas 12-15 horas esté finalizado como para empezar a reponer el servicio".

Sin embargo, la restitución del agua será gradual. Según el municipio, el servicio podría demorar entre 2 y 4 días en ser restablecido, dependiendo de las características de cada barrio afectado.