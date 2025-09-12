Advierten que el Gobierno tiene "poco margen" para negociar con los gobernadores

Los gobernadores del frente Provincias Unidas (PU) compartirán este viernes una foto en clave política en medio de la tensión con el presidente Javier Milei, quien busca reencauzar el diálogo con los distritos tras la dura derrota en las elecciones bonaerenses.

Será en la Exposición Rural de Río Cuarto, con el mandatario local, Martín Llaryora, como maestro de ceremonias. Se trata de la primera demostración luego de que el Presidente vetara la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El analista político Ignacio Liendo habló con Cadena 3 y señaló que "cuando se debilita el Gobierno central, el rol de los gobernadores se hace cada vez más importante". Esto quedó demostrado en las reuniones de los mandatarios que apoyaron las primeras leyes del Ejecutivo nacional y ahora se preparan para las elecciones distritales del 26 de octubre.

Por otro lado, Liendo mencionó a gobernadores "que siempre marcaron una oposición", como Axel Kicillof y Ricardo Quintela, quienes están explorando nuevas opciones políticas ante la pérdida de apoyo del Gobierno nacional.

En ese marco, el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, surgió como una figura clave en este nuevo panorama. Liendo destacó que "Schiaretti tiene un gran prestigio y una larga trayectoria demostrable", y que "su liderazgo podría ofrecer una salida a la inestabilidad política del país".

En cuanto a la situación del Gobierno nacional, Liendo advirtió que "tiene muy poco margen de maniobra" para alcanzar acuerdos con los gobernadores, especialmente tras vetar la ley de ATN. Esto podría resultar en un "encajonamiento de posiciones" donde el Gobierno no cede, complicando aún más el escenario.

Con estas dinámicas en juego, el país se adentra en una etapa electoral donde las alianzas y la posición de los gobernadores serán determinantes para el futuro de la política argentina.

