Radioinforme 3

Adicción en jóvenes: la peligrosa mezcla del 'pipazo' y el impacto del alcohol

Andrea Vilkelis, jefa del Servicio de Toxicología del Hospital de Urgencias, alertó sobre el aumento de las adicciones. 'La droga madre sigue siendo el alcohol', resaltó.

18/08/2025 | 08:45

FOTO: La madre de un joven adicto al "pipazo" pidió por una ley de salud mental.

FOTO: Cadena 3 Noticias

FOTO: Pipazo, la droga vinculada a femicidios en Córdoba que alarmó a la provincia

  1.

    Audio. Adicción en jóvenes: la peligrosa mezcla del 'pipazo' y el impacto del alcohol

    Radioinforme 3

    Episodios

La jefa del Servicio de Toxicología del Hospital de Urgencias, Andrea Vilkelis, expresó su preocupación por el aumento de la adicción entre los jóvenes y afirmó que muchos no tienen clara la "magnitud" del problema.

Señaló que los jóvenes suelen consumir drogas desde muy temprana edad y menciona el "pipazo", una mezcla peligrosa que incluye un precursor de cocaína, marihuana y otros componentes tóxicos. Destacó que es "muy adictivo" y que su consumo genera "más toxicidad" y urgencia por obtener más dosis.

Según dijo, los adolescentes entran rápidamente en el consumo debido a la presión social y la búsqueda de experiencias. Afirmó que "la adolescencia es realmente muy vulnerable" y que la sociedad actual "tiende al consumo", lo que lleva a experimentar con diferentes sustancias.

Vilkelis, que trabaja con jóvenes mayores de 14 años, observa una tendencia creciente al policonsumo. Aseguró que 'la droga madre sigue siendo el alcohol', que se presenta como algo naturalizado en la sociedad.

En cuanto al fentanilo, que se ha convertido en una preocupación nacional, mencionó que, hasta el momento, no ha habido casos de sobredosis en el hospital, aunque advierte sobre la posible llegada de esta droga a Córdoba.

Y concluyó resaltando el impacto del problema, especialmente cuando observa 'niñas muy chiquitas' atrapadas en situaciones peligrosas a causa de la adicción.

Entrevista de Miguel Clariá.

Lectura rápida

¿Quién expresó preocupación por la adicción entre jóvenes?
La jefa del Servicio de Toxicología del Hospital de Urgencias, Andrea Vilkelis.

¿Qué mezcla peligrosa menciona?
El "pipazo", que incluye un precursor de cocaína, marihuana y otros componentes tóxicos.

¿Cuál es la droga madre según Vilkelis?
El alcohol, que se presenta como algo naturalizado en la sociedad.

¿Qué preocupación nacional se menciona?
El fentanilo y su posible llegada a Córdoba.

¿Qué impacto observa Vilkelis en las jóvenes?
Niñas muy chiquitas atrapadas en situaciones peligrosas a causa de la adicción.

