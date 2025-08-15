Duro relato de la madre de Milagros Basto: "La adicción fue más que el amor"

En el humilde barrio Renacimiento de Córdoba, una familia unida llora la pérdida de Milagros, una joven cuya vida estuvo marcada por las adicciones y cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición dentro de un placard en el departamento de Horacio Grasso, un expolicía condenado por el asesinato de un niño en 2007.

La vivienda, ubicada en el centro de Córdoba, era el lugar donde Grasso cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica, pero al momento del hallazgo, él no estaba presente.

La familia Basto, encabezada por Mauricia, la madre del corazón de Milagros, y Cristian, su padre biológico, clama por justicia mientras intenta reconstruir sus vidas alrededor del pequeño hijo de la víctima, quien ahora es su mayor motivo para seguir adelante.

Un hallazgo que conmocionó a Córdoba

El macabro descubrimiento ocurrió el pasado sábado en un edificio de la calle Buenos Aires 315, en pleno centro de la ciudad. Dos albañiles que realizaban refacciones en el lugar alertaron al 911 por un fuerte olor nauseabundo.

Al ingresar al departamento 3°B, la policía encontró el cuerpo de Milagros, en avanzado estado de descomposición, dentro de un placard sellado con cemento y envuelto en mantas, atado con un cable de televisión.

Según fuentes policiales, se estima que la muerte ocurrió hace al menos dos años, aunque la identidad de la víctima aún no ha sido confirmada oficialmente debido al estado del cuerpo.

El departamento estaba alquilado por Javier Grasso, hermano de Horacio Grasso, quien debía estar cumpliendo prisión domiciliaria en ese lugar.

Horacio, un exagente policial con un historial de violencia, fue condenado en 2009 por el asesinato de Facundo Novillo, un niño de 6 años alcanzado por un disparo en un enfrentamiento entre bandas en 2007.

Tras recibir el beneficio de la prisión domiciliaria en 2019, Grasso volvió a prisión por agredir a su madre, pero una afección cardíaca le permitió regresar al régimen domiciliario meses atrás.

Su ausencia en el momento del hallazgo y la violación de las condiciones de su arresto llevaron a su recaptura y traslado a la prisión de Bouwer.

El relato desgarrador de Mauricia

En una entrevista exclusiva con Cadena 3 desde barrio Renacimiento, Mauricia, quien crió a Milagros desde los tres meses como si fuera su propia hija, compartió el dolor y la impotencia de la familia. “Es muy duro lo que estamos viviendo. Desde noviembre hicimos la denuncia por su desaparición, pero no teníamos idea de dónde estaba”, relató entre lágrimas.

Milagros, quien comenzó a enfrentar problemas de adicción desde los 12 años, se alejó de su familia a los 14 para formar una vida propia en el barrio Bajo Pueyrredón. Allí, junto a su pareja, tuvo un hijo, pero tras el suicidio de su compañero hace tres años, su lucha con las drogas se intensificó.

“Le hablamos miles de veces, le dimos oportunidades, le pedíamos que se quedara con nosotros, con su niño, pero no había forma. La adicción era más fuerte”, explicó la mujer.

A pesar de las múltiples denuncias por desaparición y los esfuerzos de la familia por contenerla, la joven “escapaba” y vivía en la calle, enfrentando experiencias que, según Mauricia, “la hicieron sufrir mucho por no saber escuchar”.

El pequeño hijo de Milagros, ahora bajo el cuidado de Mauricia, Cristian y el resto de la familia, se ha convertido en su mayor fuente de fortaleza. “Lo vamos a criar con el mismo amor con que criamos a Milagros. Él es la fuerza para seguir”, afirmó.

La familia, numerosa y unida, se reunió en su hogar de barrio Renacimiento, donde fotos de Milagros, como una tomada en 2019 cuando estaba embarazada y sonriente, reflejan los momentos felices que contrastan con la tragedia actual.

Un clamor por justicia

La familia Basto, acompañada por tías, hermanas y hermanos de Milagros, exige justicia. “Queremos que se haga justicia por Milagros, para que no haya otro caso como el suyo”, expresó Mauricia.

La conexión de la joven con Horacio Grasso es un misterio, ya que la familia asegura no conocerlo. “Ninguno de acá lo conocía. Ella hizo su vida, pero siempre le dijimos que las puertas de nuestra casa estaban abiertas”, señaló la madre del corazón.

Creo en un Dios poderoso que tuvo misericordia de ella. Sé que la voy a volver a ver

La investigación busca esclarecer las circunstancias de la muerte y la posible implicación de Grasso, quien enfrenta cargos por violar las condiciones de su prisión domiciliaria y está bajo sospecha por este nuevo crimen.

Una familia unida en el dolor

Barrio Renacimiento, un sector humilde pero lleno de gente trabajadora, es testigo del dolor de los Basto. La imagen de Cristian, el padre, quebrándose al recordar una foto familiar, y la fortaleza de Mauricia al criar al nieto de Milagros reflejan la resiliencia de una familia que, a pesar de la tragedia, permanece unida.

“Es lamentable, muy duro. La adicción es más fuerte que el amor de una familia”, reflexionó Mauricia, dejando en evidencia el flagelo que marcó la vida de Milagros y que sigue afectando a tantas familias en Argentina.

Mientras la justicia avanza, la familia Basto y la comunidad cordobesa esperan respuestas. Este caso, que vincula a un expolicía con antecedentes violentos y un crimen atroz, pone en el centro del debate la efectividad de los controles a quienes cumplen prisión domiciliaria y la necesidad de abordar el problema de las adicciones con políticas integrales.