Un motociclista a toda velocidad atropelló a una alumna de 9 años

Una nena de 9 años, alumna del Colegio del Sol, fue atropellada por una moto este jueves por la mañana cuando cruzaba avenida Francia para ingresar a la escuela. Estaba junto con su madre al momento del impacto.

El hecho sucedió en la mitad de la cuadra, ubicada entre San Juan y San Luis. El motociclista circulaba por la bicisenda cuando se llevó por delante a la menor, que sufrió una contusión en la cabeza y la quebradura de una pierna.

El padre de la pequeña habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y expresó: “Está muy dolorida, recién ahora estoy aflojándome porque la situación no es de gravedad. La vi en el piso y se me vino el alma abajo. Es una imprudencia total. No le pude decir nada al conductor porque me fui con mi hija. Fue una tragedia con suerte”.

En el lugar brindó inmediata atención una ambulancia del SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias), que posteriormente traslado a la herida a un sanatorio. La Policía le tomó los datos al conductor y lo demoró.