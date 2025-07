Tras choque y caos en la autopista Rosario-Buenos Aires, liberaron el tránsito

Un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura del kilómetro 273, involucró a tres vehículos: una Jeep Renegade, una camioneta y un Fiat Palio. El accidente se registró en la zona de General Lagos, mano a Rosario, y, afortunadamente, no hay víctimas de gravedad.

El móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, reportó que el impacto fue severo, dejando esparcidos plásticos y vidrio en el asfalto. El tránsito, tras estar cortado, fue finalmente liberado en la mano izquierda de la autopista, dirección a Rosario.

Un testigo del accidente, quien conducía el Jeep, comentó: "Un auto chocó a otro y yo me lo comí. No lo vi, ni me di cuenta". El ocupante viajaba con su esposa y suegros, quienes fueron trasladados a una clínica para control, pero se encuentran en buen estado. "Por suerte, bien. Están en la clínica para control, nomás", agregó.

Los vehículos involucrados en el siniestro fueron retirados de la autopista por una grúa. El Fiat Palio quedó a unos 20 o 25 metros del lugar del choque, también en la banquina y mirando hacia Rosario.

Informe de Fernando Carrafiello.