Quiso entrar con una menor a un hotel frente a la Terminal y terminó preso
El detenido es un hombre boliviano de 50 años, con domicilio en Córdoba. Acabó tras las rejas luego de ser denunciado por comerciantes de la zona.
01/09/2025 | 07:29Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El Hotel La Nueva Vasconia, de Santa Fe al 3400.
Un hombre de 50 años, de nacionalidad boliviana y con domicilio en Córdoba, terminó detenido en la Terminal de Ómnibus "Mariano Moreno" tras ser denunciado por comerciantes alertados por una menor de 14 años que les pidió ayuda luego de que les rechazaran el ingreso a un hotel de Santa Fe al 3400.
Todo se desencadenó cerca de las 23 de este domingo. La menor se presentó en un comercio de la Terminal de Ómnibus pidiendo ayuda. Los comerciantes dieron aviso a seguridad y a la Policía, que detuvieron a Rosendo F.C., de 50 años.
/Inicio Código Embebido/
Feminicidio en la provincia. Un hombre quemó con ácido a su pareja y le dieron prisión preventiva en Rosario
Cada vez que salía de la vivienda se llevaba la llave, dejando a la víctima encerrada.
/Fin Código Embebido/
Según el relato al que accedió Cadena 3 Rosario, el hombre "la llevó por la fuerza al Hotel La Nueva Vasconia" de Santa Fe al 3400, pero el recepcionista rechazó el ingreso al advertir la presencia de la menor. Tanto los comerciantes como el encargado de turno del hotel ratificaron los dichos ante la consulta policial.
Tras las primeras diligencias y la intervención policial, la situación será evaluada en las próximas horas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Lectura rápida
¿Quién fue detenido? Un hombre de 50 años de nacionalidad boliviana, identificado como Rosendo F.C..
¿Dónde ocurrió el hecho? En la Terminal de Ómnibus "Mariano Moreno" y un hotel de Santa Fe al 3400.
¿Cuándo sucedió? Cerca de las 23 del domingo.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? La menor pidió ayuda a comerciantes tras ser rechazada en el hotel, quienes alertaron a la Policía.
¿Por qué fue detenido? Por llevar a la menor por la fuerza al hotel, donde le negaron el ingreso.