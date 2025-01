Paro en Vicentin por el incumplimiento del pago de un bono extraordinario

En un nuevo episodio de tensión en la cerealera Vicentin, los empleados de la planta de San Lorenzo iniciaron un paro luego de que la empresa no cumpliera con el pago del bono extraordinario acordado en la última paritaria. La empresa formalizó su Proceso Preventivo de Crisis el pasado noviembre.

"Ellos dicen que no tienen dinero, pero en los balances figura que tienen deudas por cobrar", aseguró Martín Morales, secretario gremial del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

La "Gratificación Extraordinaria No Remunerativa", que debía ser abonada el 10 de enero, fue motivo de la protesta, ya que la firma no pudo hacer frente a este compromiso debido a dificultades financieras. "La actividad del período no ha sido suficiente para reunir los recursos necesarios", dice el comunicado interno con fecha de 11 de enero.

/Inicio Código Embebido/

#Radioinforme3 | ?? Aceiteros de dos empresas de Vicentin iniciaron un paro.



??"Se han tomado las atribuciones de no pagar el bono extraordinario. Tenían un límite hasta el 10 de enero".



?? Martín Morales, secretario gremial del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros. pic.twitter.com/5sROcJEbDb — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) January 13, 2025

/Fin Código Embebido/

A pesar de que los sueldos de diciembre y el aguinaldo fueron pagados puntualmente, la situación económica de la empresa genera incertidumbre entre los trabajadores.

A través de un comunicado oficial, Vicentin resaltó la necesidad de continuar con la producción para generar los fondos que permitan saldar las deudas, pero la falta de certezas sobre los plazos de pago profundizó el malestar. "No podemos dar precisión de fecha ya que, cómo hemos explicado recurrentemente, dependemos del funcionamiento para poder facturar y cobrar los servicios", continúa el escrito.

Una situación previsible

Como contó Cadena 3, en noviembre Vicentin formalizó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación su pedido para iniciar un Proceso Preventivo de Crisis.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras el default financiero del 2019 y el posterior pedido de concurso, la aceitera presentó el escrito que incluye reducción de personal a través de retiros voluntarios, turnos que irían de 12 a 8 horas y la eliminación de diversos beneficios para sus empleados.

En aquella oportunidad había reiterado la importancia de la homologación del concurso. Semanas atrás, la empresa, que acarrea una deuda de U$S 1.400 millones, había advertido sobre la posibilidad concreta de iniciar el PPC tras una decisión de la Corte Suprema de Santa Fe tras una queja de la firma Commodities SA por “denegación del recurso de inconstitucionalidad” contra una resolución de homologación del concurso.