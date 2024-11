Para traspaso de rutas, Nación exige que Santa Fe retire juicios por deudas

Este martes, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y su par de Economía, Pablo Olivares, viajaron a Buenos Aires y tuvieron una reunión en el Ministerio de Economía de la Nación por el traspaso de rutas nacionales a la provincia. Los recibió Martín Maccarone, el funcionario del ministro Luis Caputo en infraestructura.

“Nos plantearon nuevos condicionamientos que no estaban previstos. Nosotros queremos un esquema distinto de administración y de reparación de rutas. En la zona de puertos ya no podemos hablar más de ruta nacional, provincial y municipal, porque todo se entremezcla. No podemos hablar de un solo circuito de acceso a puertos. O sea, los camiones que vienen de todas las provincias entran por distintas rutas, que sabemos cuáles son”, expresó Enrico en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Vamos a hacer un esquema que sea único de ingreso, para que todos sepamos que cuando entramos al circuito portuario tenemos esta obra, esta obra en marcha y lo que nos cobran es por hacer esta obra. Para eso necesitamos que Nación nos autorice a decir, bueno, la ruta A012 pasa a la provincia y durante 20 años la provincia se encarga de hacer todo ese esquema. Eso es el resumen”, planteó.

Y sostuvo: “Nos plantearon nuevos condicionamientos que estaban previstos. Entiendo que esto va a dilatar el acuerdo. Ahora están planteando que quieren que también la Nación y la provincia se pongan de acuerdo con todas las deudas que tienen. O sea, siempre es como que nos corren la raya y el tiempo pasa y las rutas están como están y la gente tiene razón”.