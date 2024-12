Nuevo rescate de perro en el centro de Rosario: "No se lo devolvieron al dueño"

El pasado sábado se registró un nuevo rescate de un perro encerrado en un vehículo en el cruce de Sarmiento y San Luis. Vecinos del paseo comercial advirtieron la situación y solicitaron la intervención de la Policía, quienes llegaron al lugar para atender el caso.

Daniel Ojeda Medina, subjefe de la Brigada de Rescate Animal, se refirió al hecho en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario: "Si estoy viendo que hay una vida en peligro, yo rompo el vidrio. No voy a estar con vueltas". En este caso, el rescate se llevó a cabo tras una espera de 40 minutos para localizar al dueño del vehículo, quien no comprendió la gravedad de dejar al perro dentro del auto.

Ojeda Medina explicó que, aunque lo ideal es seguir los pasos legales, como notificar a la fiscalía, "está estipulado en un artículo de ley que para evitar un mal mayor se puede ocasionar un daño". Aclaró que es fundamental actuar rápidamente para salvar vidas, aunque eso implique romper un vidrio.

El dueño del perro, quien se encontraba realizando una transacción comercial, no entendió el error de dejar a su mascota en el vehículo. "No tenía inconvenientes en bajar con el can", señaló Ojeda Medina, quien también mencionó que el perro fue entregado a otra persona tras el rescate, ya que la fiscalía no autorizó su devolución al propietario. "Dispuso la entrega a otra persona que no son los convivientes", confirmó.

En cuanto a la educación sobre el trato a los animales, Ojeda Medina opinó que "hay una falta de cultura en el trato de los animales". Resaltó que los casos recientes han generado una mayor conciencia en la comunidad, aunque aún persisten incidentes similares. El subjefe de la brigada también destacó que el tiempo que un perro puede soportar en un vehículo depende de varios factores, como la temperatura. "El jadeo del animal es un signo de que está teniendo problemas respiratorios", advirtió.