Muertes en Punta Stage: "Lo que juzgamos es la creación de las condiciones"

El fiscal federal Federico Reynares Solari se refirió al juicio oral y público que se lleva a cabo por la tragedia de Punta Stage, donde Giuliana Maldovan y Lucas Liveratore, de 20 y 34 años, murieron tras consumir éxtasis durante una fiesta electrónica organizada por la productora Live Art. Este caso, que ocurrió en la noche de Año Nuevo de 2016-2017, ha puesto en el banquillo de los acusados a los titulares de la productora, Alan David Van Brook y Gino Piazzese Scaglia, así como al ex intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper.

Solari habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y explicó que "lo que estamos juzgando no es el suceso lamentable de las muertes de estas dos personas, sino la creación de las condiciones", refiriéndose a la facilitación del comercio de estupefacientes. Aclaró que, aunque el consumo de drogas es una decisión personal, "la ley argentina no pena el consumo y la tenencia de estupefacientes para consumo personal cuando quedan en el ámbito privado, pero sigue penalizando la circulación comercial de los estupefacientes".

El fiscal también destacó el rol del municipio en la regulación de eventos como el de Punta Stage. "Lo que se va a juzgar es si ese tipo de fiesta estaba específicamente prohibido por las normas municipales y si no se controló efectivamente que no se realizara", indicó Reynares Solari. Respecto a las penas, el fiscal mencionó que "la facilitación tiene un mínimo de cuatro años y seis meses", y advirtió que, para el ex intendente, la consecuencia más grave podría ser la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El caso de Punta Stage ha generado cambios significativos en los protocolos de seguridad para fiestas electrónicas. Reynares Solari afirmó que "hoy hay mucho control, pero fundamentalmente lo que los estados controlan es que las personas tengan rápida asistencia, acceso al agua, asistencia médica". Este caso, junto con otros incidentes a nivel nacional, ha llevado a una revisión de las normativas y prácticas en eventos masivos.

El juicio, que se prevé concluir en tres semanas, ha enfrentado múltiples apelaciones y complicaciones legales. "Costó muchísimo para la Fiscalía, muchas apelaciones, ir a tribunales superiores", explicó el funcionario judicial, quien también mencionó que se han derivado otras cuatro causas relacionadas con la venta de estupefacientes a partir de las investigaciones del caso.

Finalmente, el fiscal confirmó que Esteban Gómez, encargado del boliche Punta Stage, ha firmado un acuerdo aceptando su responsabilidad y que su situación se resolverá en el transcurso del juicio.