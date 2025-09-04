En vivo

Radioinforme 3 Rosario Notas

Milman se quebró en Cadena 3: "La vida no te la devuelve nadie"

El diputado nacional, sospechado por vínculos con el intento de asesinato de Cristina Kirchner, habló tras el resultado de la pericia de su celular, que no arrojó evidencia que lo vincule con el caso. "La Justicia está contaminada", lamentó.

04/09/2025 | 08:49Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El diputado nacional Gerardo Milman.

  1.

    Audio. Milman se quebró en Cadena 3: "La vida no te la devuelve nadie"

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

El diputado nacional Gerardo Milman fue objeto de sospechas relacionadas con el intento de asesinato de Cristina Kirchner. La Gendarmería peritó su celular y no encontró evidencia que lo vincule al caso.

Milman, en una entrevista en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, relató su experiencia personal, afirmando que "se me quiso involucrar en un hecho gravísimo" y denunció que sufrió espionaje ilegal y violaciones a su secreto fiscal y bancario. "Estuve 70 días en la televisión, ni la muerte del padre Francisco estuvo 70 días en la televisión", enfatizó, aludiendo a la cobertura mediática que recibió.

El diputado también criticó la manipulación de la justicia, afirmando que "la justicia está contaminada" y que hay una necesidad de separar la política de la justicia en Argentina. "La Argentina tiene división de poderes", sostuvo, y añadió que "necesitamos que la Argentina crea en la justicia". Milman se mostró agradecido por el apoyo del presidente Javier Milei, pero aclaró que "la vida no te la devuelve nadie" y que ha enfrentado grandes pérdidas personales a raíz de las acusaciones.

Sobre la situación actual, Milman concluyó que "la justicia y los recursos están" y que "si me condenan, acepto la decisión, y si hay sobreseimiento, acepto la decisión". Además, criticó la falta de convocatorias a declarar para figuras clave en el caso de Cristina Kirchner, planteando interrogantes sobre la transparencia de las investigaciones.

Entrevista de Hernán Funes.

Lectura rápida

¿Quién fue objeto de sospechas en el intento de asesinato de Cristina Kirchner?
El diputado nacional Gerardo Milman.

¿Qué encontró la Gendarmería en el celular de Milman?
No encontró evidencia que lo vincule al caso.

¿Qué denunció Milman en su entrevista?
Denunció espionaje ilegal y violaciones a su secreto fiscal y bancario.

¿Qué opinó Milman sobre la justicia en Argentina?
Afirmó que "la justicia está contaminada" y que es necesaria la separación entre política y justicia.

¿A quién agradeció Milman durante la entrevista?
Agradeció el apoyo del presidente Javier Milei.

