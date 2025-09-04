Milman se quebró en Cadena 3: "La vida no te la devuelve nadie"

El diputado nacional Gerardo Milman fue objeto de sospechas relacionadas con el intento de asesinato de Cristina Kirchner. La Gendarmería peritó su celular y no encontró evidencia que lo vincule al caso.

Milman, en una entrevista en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, relató su experiencia personal, afirmando que "se me quiso involucrar en un hecho gravísimo" y denunció que sufrió espionaje ilegal y violaciones a su secreto fiscal y bancario. "Estuve 70 días en la televisión, ni la muerte del padre Francisco estuvo 70 días en la televisión", enfatizó, aludiendo a la cobertura mediática que recibió.

El diputado también criticó la manipulación de la justicia, afirmando que "la justicia está contaminada" y que hay una necesidad de separar la política de la justicia en Argentina. "La Argentina tiene división de poderes", sostuvo, y añadió que "necesitamos que la Argentina crea en la justicia". Milman se mostró agradecido por el apoyo del presidente Javier Milei, pero aclaró que "la vida no te la devuelve nadie" y que ha enfrentado grandes pérdidas personales a raíz de las acusaciones.

Sobre la situación actual, Milman concluyó que "la justicia y los recursos están" y que "si me condenan, acepto la decisión, y si hay sobreseimiento, acepto la decisión". Además, criticó la falta de convocatorias a declarar para figuras clave en el caso de Cristina Kirchner, planteando interrogantes sobre la transparencia de las investigaciones.

Entrevista de Hernán Funes.