Michlig: "Me dicen que quieren que Pullaro sea candidato a Presidente"

La provincia de Santa Fe avanza en un proceso de reforma constitucional que incluye importantes modificaciones en la estructura del Poder Legislativo y Ejecutivo. Este cambio se produce tras un intenso debate y la elección de convencionales constituyentes, culminando en una votación que otorga a Santa Fe la posibilidad de reelección para el cargo de gobernador.

El senador provincial Felipe Michlig, presidente de la Convención Constituyente, destacó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, la relevancia de este momento histórico al afirmar: "Estamos viviendo un momento histórico. Hace 63 años que tiene vigencia esta Constitución que está siendo reformada muy ampliamente, consagrando derechos para los ciudadanos y terminando con privilegios de la política".

Una de las modificaciones más significativas permite la reelección del gobernador, en este caso, Maximiliano Pullaro. "La cláusula transitoria indica que este periodo de Pullaro es el primero y que si la ciudadanía lo elige en 2027, va a poder ser reelecto", explicó Michlig. Además, se elimina la inmunidad de proceso para los legisladores, lo que permite que puedan ser juzgados sin necesidad de autorización de la Cámara respectiva.

Otro cambio relevante es la eliminación de la mayoría automática en la Cámara de Diputados, donde ahora la representación se ajusta de manera proporcional al voto popular. "Establecemos un sistema proporcional donde la representación que va a tener cada fuerza política va a estar de acuerdo a los votos que obtenga", señaló el senador.

El proceso de reforma también busca fomentar la participación política de los jóvenes, al reducir la edad para postularse como diputado a 21 años y a 25 para senador. "Esto garantiza mayor participación, principalmente de personas más jóvenes", sostuvo Michlig.

En cuanto a la proyección nacional de Pullaro, el dirigente radical manifestó: "Queremos lo mejor para la Argentina. El tiempo lo dirá, lo primero que pretendemos es consolidar este proyecto político y a partir del 2031 sí empezar a buscar que dirigentes como Maxi, que puedan tener la chance de ser una alternativa y ser protagonistas a nivel nacional. De hecho, hoy ya lo es, porque yo con quien me encuentro y con quien charlo, me dicen que quisieran que Maximiliano sea candidato, pero paso a paso".

La sesión final para votar el texto definitivo de la reforma está programada para el 10 de septiembre. Michlig concluyó: "Estamos en un proceso de cansancio de los vecinos, pero hemos obtenido porcentajes que superan el 78% en la aprobación de estos primeros despachos".

Entrevista de Hernán Funes.