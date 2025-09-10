Las empresas argentinas, víctimas de la volatilidad política

Por Sergio Berensztein

Con miradas puestas en el futuro, algunos empiezan a considerar a Axel Kicillof como un posible candidato para 2027. La pregunta que surge es: ¿Qué dirá el mercado sobre Kicillof? Su perfil se eleva, mientras el presidente continúa hablando sobre él.

La situación se complica aún más con el caso Libra, donde la comisión investigadora ha aprobado la citación para Karina Milei, la secretaria general de la presidencia. La reciente elección en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno perdió ante el peronismo, se suma a la tormenta política que enfrenta el actual gobierno. Las empresas argentinas son víctimas de esta volatilidad.

Tras la elección del domingo, el panel de las principales empresas que cotizan en la bolsa muestra una caída estrepitosa, que se traduce en casi 8 mil millones de dólares en su cotización. Este fenómeno no es nuevo; se recuerda que, tras la derrota de Macri en las elecciones primarias de 2019, la caída en el valor de las empresas fue aún más significativa. La situación actual refleja una Argentina más pobre, donde la disminución del valor de las empresas implica también una disminución en la calidad de vida de la sociedad.

El riesgo país se sitúa por encima de los 1.100 puntos, lo que indica la percepción del mercado sobre la solvencia de Argentina. A pesar de la voluntad de pago del país, el riesgo de default es elevado, especialmente con un vencimiento de deuda externa de 8.000 millones de dólares que se aproxima en enero. La administración de Javier Milei aspiraba a regresar a los mercados de crédito, pero la situación actual hace que eso parezca cada vez más distante.

La política económica del gobierno, que se basaba en un crecimiento sostenido tras un acuerdo con el fondo, se ve amenazada. La pregunta que surge es si Milei y su equipo consideraron este escenario. La realidad es que, con un riesgo país tan alto, es difícil imaginar una reestructuración de la deuda que brinde alivio a la economía. La volatilidad política se manifiesta en la caída del valor de las empresas, que dependen del contexto económico del país.

Las tasas de interés han aumentado, lo que afecta a las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan dificultades para acceder al crédito. La intervención del Ejecutivo en la política monetaria ha generado turbulencias financieras, que han paralizado la actividad económica. Las críticas hacia el gobierno aumentan, y se comparan decisiones de la actual administración con las de anteriores gestiones que también enfrentaron desafíos económicos.

A pesar de la crisis, algunas empresas, especialmente en el sector energético, están aprovechando la situación para recomprar acciones a precios bajos, lo que genera desigualdades entre diferentes sectores. La política se convierte en el principal problema de Argentina, y las instituciones son fundamentales para el éxito económico del país.

En este contexto, Kicillof, a pesar de su pasado como ministro, presenta un dilema. Su gestión en la provincia de Buenos Aires ha sido cuestionada, pero también hay que considerar que su enfoque keynesiano podría ofrecer una alternativa. Sin embargo, el riesgo político no se limita a Kicillof; Javier Milei también enfrenta desafíos en su administración.

La situación actual requiere una reflexión profunda sobre el rumbo político y económico de Argentina. La volatilidad no solo afecta a las empresas, sino que repercute en toda la sociedad. Se pone de manifiesto la necesidad de un análisis crítico y objetivo sobre el futuro del país.