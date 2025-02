Jugaba al fútbol con amigos, recibió un pelotazo y murió: tenía 19 años

Un joven de 19 años murió este jueves cerca de las 23 tras recibir un pelotazo en el pecho mientras jugaba un partido de fútbol con sus amigos.

El hecho sucedió en el complejo de canchas "Polifútbol", ubicado en Arijón 65 bis, zona sur rosarina.

Desde allí sus amigos lo llevaron al Hospital Roque Sáenz Peña en un auto particular. Los médicos lo atendieron de urgencia, pero no pudieron salvarlo. Al momento del golpe en el pecho, el posteriormente fallecido había empezado a convulsionar en el suelo.

Lucrecia Benedetto, subdirectora del hospital, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y explicó: "Ingresó a las 23.30 sin signos vitales. Se le realizaron las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Lamentablemente no tuvimos resultados".

"Normalmente no tiene una cosa que ver con la otra. Es algo para estudiarlo. No podemos definir el caso sin haber estado en el lugar. Ingresó muerto. No es algo frecuente", precisó.