Javkin: "Están pasando cosas muy extrañas en la Policía"

Las amenazas a las escuelas dejaron sin clases a varias instituciones, al igual que las balaceras. El complejo educativo Rosa Ziperovich, atacado a tiros la semana pasada, y los audios que alentaron al caos, generaron el enojo del intendente Pablo Javkin, que sugirió “complicidad” entre la Policía y los delincuentes.

“Están pasando cosas muy extrañas en la Policía. Tuvimos 16 horas de videos y WhatsApp de audio elaborados, no tengo dudas. Pero después están los hechos. No tengo dudas de que en épocas electorales en Rosario están pasando cosas raras”, indicó Javkin en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“La Policía hace tiempo no juega unívocamente, no tienen un mando estructurado, muchas veces aparecen relacionadas a bandas de narcotráfico. La depuración de las fuerzas es fundamental. Es imposible que una custodia no detecte a personas baleando un lugar. ¿Por qué no los atrapan?”, se preguntó en torno a la balacera en la escuela Rosa Ziperovich.

“Una escuela con custodia en la puerta es baleada por personas a pie. Y el patrullero no se da cuenta, se entera por la alerta del 911. Cómo no pensar en complicidad –expresó el mandatario-. Como antes había amenaza de bomba, ahora esto. Es inexplicable que no haya clases en la escuela de Paraguay al 1200, está todo abierto alrededor”.

Por otro lado, insistió con la falta de policías en las calles. “Siento que faltan recursos. En proporción, tiene más patrulleros el departamento Garay, que no llega a los 100 mil habitantes, que Rosario. Acá no hay ni coordinadores de escenas de homicidios. Faltan patrulleros y policías. Hay 19 mil policías en Santa Fe, solo 4 mil en Rosario”, precisó.

Inseguridad y bolsillos flacos

El buen fin de semana turístico de Rosario renovó el entusiasmo, tras una Semana Santa marcada por cifras históricamente bajas.

En ese sentido, Javkin destacó: “Rosario es una ciudad que empuja como loco. Tuvimos la semana pasada una feria del campo, tendremos congreso de Aapresid. Nunca negaremos los problemas que tenemos, porque la solución depende de cómo entiendan a Rosario desde el resto de Argentina”.

“Tenemos dos problemas enormes. Uno sucede en 36 manzanas de la ciudad y tiene que ver con el narcotráfico. El otro es la falta de patrulleros, que sufre el rosarino con robos y escruches”, señaló.

En tanto, se refirió a la situación económica del país y acotó: “A la gente no le alcanza lo que gana. Se triplicó el número de recolectores informales, hay más gente en la calle. Personas que perdieron su hogar por esta situación económica muy dramática, y paradójicamente se da cuando la ciudad tiene el mayor porcentaje de empleo en 60 años, pero no alcanzan los sueldos”.

Obras, drogas y candidatos

Los trabajos en varias zonas de la ciudad generan un perjuicio en el tránsito. Sin embargo, para el intendente es crucial no perder dinero postergando obras.

“Cada mes que no hacés la obra, perdés un 8 o 9 por ciento. Las redeterminacines de precios son imposibles de seguir., nosotros estamos terminando y apurando las obras, sé que me van a putear, pero prefiero hacerlas”, sostuvo.

Además, consultado por las internas en Juntos por el Cambio, opinó: “Resolvamos las candidaturas compitiendo. En mi espacio definimos que sea una interna abierta y vamos a ganar. A nivel nacional está primando más el debate por el posicionamiento de las candidaturas que lo que le decimos a la sociedad que va a venir”.

Luego, acerca de la muerte del joven que fue a una fiesta electrónica en el salón Metropolitano, comentó: “Hay que abordar la problemática del consumo. Creamos una agencia para eso y daremos curso a una campaña de concientización. Un chico de 19 años, deportista, que muere. Es así, en las fiestas de electrónicas sucede, hay una cultura del consumo en esos lugares. Lo que parece divertido puede matar”.