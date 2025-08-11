Habló la mejor amiga de la peluquera asesinada: "Era una mina laburadora"

Un barrio conmocionado vive la despedida de María Florencia, víctima de un brutal crimen en el noroeste de Rosario. El hecho ocurrió en la intersección de Ottone y Cavour, donde se encontraron tres círculos de tiza y manchas de sangre en el suelo, evidencias de la violencia que sacudió la zona. Los vecinos, que se dirigían a sus actividades diarias, no pueden evitar sentir el impacto de lo sucedido.

Mariana, una de las mejores amigas de la víctima, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y relató que la noche del crimen ambas habían estado en una fiesta en un boliche local. “Lo único que escuché fueron los disparos. Salí y mi amiga ya estaba tirada en el piso”, comentó, visiblemente afectada. María Florencia estaba con su hijo (baleado) y un amigo de este, quien resultó ileso en el ataque.

Mariana recordó que el día anterior al asesinato, la casa de María Florencia había sido baleada. “La amenazaron pensando que ella había llamado a la policía”, explicó. “No hay explicación, no hay explicación”, insistió, pidiendo justicia y mayor control en el barrio, donde muchos niños juegan en las calles. “Todo el tiempo hay gente que para a comprar droga. No podemos estar tranquilos”, agregó.

La mujer asesinada vivía con sus dos hijos y su madre, y trabajaba en una peluquería cercana. “Era una mina laburadora, no se metía con nadie”, afirmó Mariana, quien la conocía desde hace años. “El día anterior fue a trabajar y luego se quedó en casa con sus hijos. Fue un segundo, fue un segundo”, enfatizó sobre el momento del ataque.

Testigos indican que los agresores eran tres jóvenes en moto que escaparon después de cometer el crimen. La comunidad, alarmada y triste, se pregunta sobre las razones detrás de esta tragedia. “El daño sobre ella y su familia es irreparable”, concluyó Mariana, mientras el barrio espera respuestas de las autoridades.

Menor herido

El ataque dejó también a su hijo de 16 años herido, quien actualmente está internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Desde el hospital, la subdirectora Silvia Giorgi proporcionó información sobre el estado del joven herido. "Ingresó en el día de ayer a horas de la madrugada con una herida de arma de fuego, que tuvo su ingreso por muslo derecho y su orificio de salida a nivel glúteo", explicó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3. La lesión provocó una fractura en el fémur, lo que requiere internación, curaciones y posibles intervenciones quirúrgicas.

Giorgi aseguró que el joven está "fuera de peligro" y subrayó la importancia del apoyo psicológico: "Acá se trabaja siempre con un equipo interdisciplinario, donde además de la parte psicológica, psiquiátrica, ha estado intervenido por trabajadores sociales, por abogados".

Informes de Juan Cruz Albergoli y Fernando Carrafiello.