Fin de la moratoria provisional: "La caja está desequilibrada"

El reciente anuncio del Gobierno argentino sobre el fin de la moratoria previsional genera preocupación entre los futuros jubilados. La medida afecta especialmente a aquellos que no cuentan con los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación convencional. Federico Despoulis Netri, abogado especializado en derecho previsional, explicó que "el gobierno ha dicho basta a seguir incluyendo personas al régimen jubilatorio", lo que implica que a partir de ahora, quienes no cumplan con los 30 años de aporte no podrán jubilarse.

El sistema previsional argentino actualmente cuenta con alrededor de cinco millones y medio de jubilados, de los cuales casi seis millones accedieron a través de moratorias. Despoulis Netri –en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario- aclaró que "la realidad es que el sistema está desequilibrado", ya que no hay suficientes activos para sostenerlo. Aseguró que "la caja está desequilibrada" y que el gobierno busca equilibrar el sistema para evitar un colapso financiero.

Los que se encuentran en la situación de necesitar comprar años de aportes antes de jubilarse enfrentan costos elevados, que pueden alcanzar hasta tres millones de pesos para diez años de aportes. Despoulis Netri detalló que "la única alternativa es la cancelación de deuda", lo que significa que los futuros jubilados deben pagar por los años que les faltan antes de iniciar el trámite jubilatorio.

Para aquellos que no logran cumplir con los requisitos de aportes, existe la posibilidad de acceder a la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM), que ofrece un monto inferior al de la jubilación mínima. "Es un 82% de la jubilación mínima para quienes no tienen la posibilidad de jubilarse", explicó el especialista, quien critica que "con estos montos no podemos hablar de jubilaciones, son directamente vergonzosos".

Las reformas en el sistema jubilatorio parecen ser inminentes, ya que provincias como Córdoba y Santa Fe han comenzado a implementar cambios en sus regímenes. Según Despoulis Netri, "en el ámbito nacional necesitamos una reforma integral del sistema jubilatorio", aunque advirtió que "no podemos copiar modelos de otros países que no se ajustan a la realidad económica argentina".