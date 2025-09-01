¿Es hora de revisar el método de gestión política para LLA?

Por Sergio Berensztein

El diputado liberal José Luis Espert, vocero del gobierno, menciona que en la elección en la provincia de Buenos Aires se enfrentan a la mafia kirchnerista, lo que indica la polarización actual.

Hay que reaccionar ante la violencia que impide actos pacíficos, destacando la importancia de evitar más conflictos. Se pregunta si esta forma de gobernar realmente beneficia al oficialismo, considerando la acumulación de poder y la relación con otros poderes del Estado.

La economía muestra signos de recuperación, pero también enfrenta problemas graves desde marzo, con sospechas de corrupción que afectan la imagen del gobierno. Las elecciones en Buenos Aires son cruciales, y los resultados hasta ahora generan dudas sobre la estrategia electoral del oficialismo.

En el ámbito económico, el gobierno se enfrenta a cuestionamientos sobre su gestión y la capacidad de su presidente para tomar decisiones técnicas. La experiencia de Javier Milei como economista no es suficiente si no se delegan decisiones a su equipo.

La gestión del gobierno incluye logros en políticas sociales, pero también críticas en áreas como infraestructura y educación. La forma de abordar la transparencia y la calidad de la gestión se cuestiona, ya que se han cerrado agencias en lugar de mejorar los controles.

El gobierno ha dado señales de falta de compromiso con la lucha contra la corrupción, lo que genera desconfianza. Ni en lo electoral, ni en lo económico, ni en la gestión se pueden mostrar éxitos claros, lo que plantea la necesidad de una reflexión profunda sobre el rumbo del gobierno.

La posibilidad de una crisis de gobernabilidad es real, y es crucial que el presidente revise su método de gestión para evitar un desenlace similar al de administraciones anteriores. La estabilidad política es fundamental para el futuro del país.