El enojo de Guillermo Francos

Por Sergio Berensztein

En el reciente informe en el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Franco, se levantó y se fue tras ser interrumpido por la senadora peronista Cristina López. Ella le gritó que era un mentiroso en relación a la situación de Tierra del Fuego. Este episodio pone de manifiesto la falta de respeto que se vive en el ámbito político argentino.

Franco defendió su posición en redes sociales, lamentando que una senadora no honre su cargo. Afirmó que su responsabilidad era presentar un informe de gestión, pero decidió abandonar el recinto ante lo que consideró una falta de respeto. La senadora, por su parte, expuso la indignación de los fueguinos, quienes sienten que el gobierno no valora su situación.

En este contexto, es importante recordar que en la política argentina se confunden los argumentos con las personas. Si uno no está de acuerdo con el otro, no significa que se esté mintiendo. La política debería ser un espacio de debate donde se presenten argumentos contrastantes, no un campo de agresiones personales.

El presidente Javier Milei, en un evento casi simultáneo, también utilizó un lenguaje despectivo hacia otros actores políticos. Esto refuerza la idea de que el respeto y la tolerancia por las disidencias son escasos en el actual panorama político argentino. La crítica de Franco a la senadora podría aplicarse al propio presidente, quien frecuentemente desautoriza a aquellos que piensan diferente.

La degradación del debate público se alimenta de este tipo de lenguaje. Si bien Franco tiene razón al señalar la falta de respeto de la senadora, también es necesario cuestionar cómo el propio presidente contribuye a esta situación. El lenguaje que se utiliza en la política tiene un impacto directo en las conductas de los actores políticos y de la sociedad.

Es fundamental que se promueva un debate respetuoso donde se reconozcan las opiniones distintas. El presidente de la Nación debería dar el ejemplo en este sentido. Solo así se podrá construir un espacio político donde se valore la tolerancia y el respeto por el otro.