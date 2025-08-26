Cuáles son los sectores en los que se pagan los mejores sueldos en Argentina
Un informe de Hiring Room ubicó el promedio del salario pretendido en 1.588.000 pesos mensuales. Tomás Bence Pieres, referente de la compañía, reveló detalles sobre los rubros con mayor remuneración.
FOTO: El salario promedio pretendido se sitúa en aproximadamente 1.588.000 pesos mensuales.
En Argentina, las expectativas salariales de los trabajadores bajo relación de dependencia varían significativamente según el rol y la experiencia. Según un informe elaborado con datos de Hiring Room, el salario pretendido más alto corresponde a un supervisor jefe en impuestos, quien busca alrededor de 3.850.000 pesos, mientras que un camarero junior aspira a 725.000 pesos.
Tomás Bence Pieres, director general de negocios de Hiring Room, explicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que "hay salarios que están muy bien remunerados y que aspiran a que cada posición esté de acuerdo a su rango remunerativo". En este contexto, el salario promedio pretendido se sitúa en aproximadamente 1.588.000 pesos mensuales, lo que representa un incremento del 24% en comparación con el 15% de inflación acumulada en los primeros seis meses del año.
Bence Pieres destacó que "la gente quiere ganar más porque quizás está valorando más lo que está haciendo", reflejando una revalorización del trabajo en medio de una situación económica complicada. Este aumento en las pretensiones salariales también responde a la necesidad de afrontar mayores gastos cotidianos.
El director de Hiring Room mencionó que, en términos de sectores, "el área donde más incremento hubo fue el área de marketing y comunicación, que viene creciendo el salario pretendido un 33%", seguido por recursos humanos y administración y finanzas. Por otro lado, el área comercial presenta un incremento más modesto del 15% debido a la alta competencia en este campo.
En cuanto a la brecha salarial de género, Bence Pieres señaló que "el salario pretendido de los hombres casi se da en los dos puntos contra el mes anterior, y en contrapunto de las mujeres, que decrece contra el mes anterior". Esto resalta una diferencia preocupante en las expectativas salariales entre géneros.
Sobre el futuro del trabajo, Bence Pieres recomienda a quienes buscan empleo que se enfoquen en sus habilidades y en cómo pueden aportar valor. "Es evidente que en puestos más relacionados a tecnología, a puestos digitales, hay quizás más remuneración", concluyó.
