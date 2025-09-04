Crisis económica: "Hay locales que prácticamente no abren la caja en el día"
El sector comercial de Rosario atraviesa una situación comercial complicada, de acuerdo a la mirada de Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria, que aseguró que "el consumo es muy bajo".
04/09/2025 | 07:02Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Uno de los locales vacíos en el pleno centro de Rosario.
-
Audio. Crisis económica: "Hay locales que no abren la caja prácticamente en el día"
Radioinforme 3 Rosario
El sector comercial de Rosario muestra una creciente preocupación debido al aumento de locales disponibles en el centro de la ciudad.
Al caminar por calles como Rioja, Córdoba, Sarmiento, Entre Ríos y Mitre, se observan numerosos carteles de alquiler y venta que antes no eran comunes.
/Inicio Código Embebido/
Crisis económica. Locales comerciales vacíos en Rosario: "Veremos esa cifra abultarse"
Ricardo Diab, referente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), expresó su preocupación sobre la merma en la actividad.
/Fin Código Embebido/
Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), señaló al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, que "el sector comercial o productivo tiene innumerables dificultades para su sostenimiento, en virtud de la baja del consumo y el amesetamiento que estamos viendo mes tras mes". Además, agregó que "la baja rentabilidad hace que sea muy dificultoso el sostenimiento de la misma, teniendo en cuenta también el alto costo que tienen las propiedades y los alquileres".
Diab también mencionó que "seguramente veremos nuevos comercios que tienen que cerrar sus puertas o trasladarse a zonas menos competitivas" debido a la situación económica. "El consumo es muy bajo", afirmó, y aclaró que "hay locales que no abren la caja prácticamente en el día y es por eso que no se llegan a sostener con el alquiler de 1.000.000 de pesos, más los impuestos, más las expensas, más los salarios".
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Cuál es la preocupación del sector comercial de Rosario? La preocupación se centra en el aumento de locales disponibles en el centro de la ciudad.
¿Quién expresó su preocupación sobre la situación? Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), fue quien expresó su preocupación.
¿Cuándo se observan dificultades en el sector? Las dificultades se observan mes tras mes, debido a la baja del consumo y el amesetamiento.
¿Dónde se observan los carteles de alquiler y venta? Se observan en calles como Rioja, Córdoba, Sarmiento, Entre Ríos y Mitre.
¿Por qué algunos comercios podrían cerrar? Algunos comercios podrían cerrar debido a la baja rentabilidad y el alto costo de las propiedades y alquileres.