Crisis económica: "Hay locales que prácticamente no abren la caja en el día"

El sector comercial de Rosario muestra una creciente preocupación debido al aumento de locales disponibles en el centro de la ciudad.

Al caminar por calles como Rioja, Córdoba, Sarmiento, Entre Ríos y Mitre, se observan numerosos carteles de alquiler y venta que antes no eran comunes.

Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), señaló al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, que "el sector comercial o productivo tiene innumerables dificultades para su sostenimiento, en virtud de la baja del consumo y el amesetamiento que estamos viendo mes tras mes". Además, agregó que "la baja rentabilidad hace que sea muy dificultoso el sostenimiento de la misma, teniendo en cuenta también el alto costo que tienen las propiedades y los alquileres".

Diab también mencionó que "seguramente veremos nuevos comercios que tienen que cerrar sus puertas o trasladarse a zonas menos competitivas" debido a la situación económica. "El consumo es muy bajo", afirmó, y aclaró que "hay locales que no abren la caja prácticamente en el día y es por eso que no se llegan a sostener con el alquiler de 1.000.000 de pesos, más los impuestos, más las expensas, más los salarios".

