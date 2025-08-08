Chocó contra un árbol, subió a la vereda y terminó casi adentro de un local
Ocurrió en la zona de Entre Ríos y Tucumán, en la Consejería Popular. El auto es un Renault Logan, conducido por un hombre de 45 años.
08/08/2025 | 07:03Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El auto que chocó y quedó encima de la vereda.
Audio. Un auto chocó contra un árbol y acabó arriba de la vereda, casi adentro de un local
Radioinforme 3 Rosario
Un fuerte choque se registró en la intersección de Entre Ríos y Tucumán. Un Renault Logan, conducido por un hombre de aproximadamente 45 años, impactó contra un árbol y luego contra el frente de la Consejería Popular.
El accidente ocurrió cuando el conductor intentó esquivar a un peatón, según su testimonio a la Policía.
El impacto fue significativo. El vehículo subió a la vereda y terminó dañando la estructura de la consejería. Afortunadamente, el conductor salió del automóvil por sus propios medios y se encuentra en buen estado de salud. "Sí, sí, todo bien", afirmó el hombre, quien añadió que "se cruzó un peatón corriendo".
La policía llegó rápidamente al lugar tras el aviso de un vecino. La situación generó una interrupción en el tránsito, especialmente en una zona muy transitada, cercana a una escuela.
Informe de Fernando Carrafiello.
