Belliboni, tras ser procesado: "Llamen a los funcionarios que aprobaron todo"

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, fue procesado por negociados con los planes sociales. El procedimiento fue ordenado por el juez Sebastián Casanello, que además le trabó al piquetero un embargo por 390 millones de pesos.

Frente a este panorama, Belliboni habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y explicó: “Deben llamar a funcionarios nacionales a declarar, son los que aprobaron todo. ¿Por qué no están? Uno que debe estar es el ministro Arroyo, otro es Zabaleta y otra es Tolosa Paz. Y funcionarios subalternos, que aprueban gastos y compras”.

“Esto comienza con una ofensiva del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich –aseguró el dirigente social-. El 20 de diciembre, cuando comenzó esta causa, la ministra lanzó una línea para llamar y denunciar a las personas que se movilizaban. Ahí reprimieron a trabajadores, jubilados. Ahí comenzó una persecución política. Ella hablaba de miles de denuncias, finalmente fueron cinco, tres contra el Polo Obrero”.

Y argumentó: “Estamos acusados de defraudar al Estado por 390 millones de pesos. Nosotros rendimos 97,3 por ciento de los fondos que recibimos al Estado, están rendidos en Desarrollo Social. Las carpetas son públicas”.

Belliboni insistió con que es víctima de una persecución, dijo que “en el último tiempo hubo 100 allanamientos en comedores” y manifestó: “No importa lo que dice un juez, que lo diga un juez no me dice nada. Los jueces están más comprometidos con la política que los políticos. Casanello sigue lineamientos políticos. En nuestro caso no hay corrupción ni extorsión. Puede haber una mala facturación, pero no es así”.

En cuanto a las acusaciones por el mal uso de fondos, precisó: “Poner en pie un comedor supera los 7 millones de pesos. Lo que se gastó supera lo que invirtió el Estado. Luego hay contribuciones”.

Y cerró: “Hay movilizaciones, pero las cubren los medios alternativos nomás. Y hay represión, entonces la gente se cuida. Allanan comedores, ¿y los bunkers de narcos en los barrios? Miren que no hay solamente en Rosario. Y la gente eligió un cambio, pero más casta que en este gobierno no hay. Bullrich, Scioli”.