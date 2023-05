Racing de Córdoba cayó ante Aldosivi y acumula cinco partidos sin ganar

Racing de Córdoba cayó este sábado 3-1 ante Aldosivi en Mar del Plata, por la Fecha 13 de la Zona B de la Primera Nacional, y profundiza su mal momento, con cinco encuentros consecutivos sin sumar de a tres.

"El Tiburón" se puso en ventaja en la lluviosa tarde en el estadio José María Minella con un gol de penal de Facundo Pereyra, pero apenas un minuto después lo igualó Franco Coronel, también desde los 12 pasos.

Sin embargo, el local volvió a ponerse rápidamente arriba y en una ráfaga dibujó el marcador final, con tantos de Manuel Guanini, con un cabezazo, y del ex Talleres Claudio Riaño, mediante una gran definición por arriba de "Calidad" Rodríguez.

Racing no gana desde el 2 de abril, cuando superó 2-0 a Chaco For Ever en el Miguel Sancho. Después, empató con Mitre, Chacarita y Atlanta, y cayó ante Tristán Suárez y este sábado con Aldosivi.

En la próxima fecha, los dirigidos por "Chiquito" Bossio volverán a jugar de visitantes, contra Deportivo Riestra.

