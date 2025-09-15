Se espera una semana con tiempo inestable en Rosario
Jorge Giometti, del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, dio detalles del pronóstico extendido para los días previos al inicio de la primavera.
15/09/2025 | 07:13Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Lunes lluvioso en Rosario.
FOTO: El Monumento a la Bandera en un día nublado en Rosario.
-
Audio. Lunes lluvioso y semana con tiempo inestable en Rosario
Primera Plana Rosario
El pronóstico del tiempo para esta semana en la región se presenta variable y con condiciones inestables, según informó Jorge Giometti, del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, en Primera Plana Rosario.
Este lunes, el cielo se muestra cubierto a despejado hacia la noche, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 90%, y se prevén vientos leves a moderados del sureste, con algunas ráfagas de mayor intensidad.
/Inicio Código Embebido/
Clima. Alerta hoy por tormentas y granizo: las provincias afectadas
El mal clima se mantiene este lunes en varias zonas del país, con fuertes precipitaciones. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
/Fin Código Embebido/
Para el martes, se anticipa un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 26 grados de máxima. La humedad se incrementa a un 95%, y los vientos serán leves a moderados del sector noreste, con ráfagas más intensas.
El resto de la semana se caracterizará por condiciones inestables, con la posibilidad de tormentas aisladas de variada intensidad, especialmente el viernes, sábado y domingo. Las temperaturas mínimas se situarán entre 17 y 8 grados, mientras que las máximas oscilarán entre 28 y 17 grados hacia el cierre de la semana. Los vientos cambiarán del noreste al sur el domingo, con ráfagas que podrían ser fuertes.
Entrevista de Verónica Maslup.
Lectura rápida
¿Cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana? Se presentará variable y con condiciones inestables, con temperaturas que oscilarán entre 8 y 28 grados.
¿Quién informó sobre el pronóstico del tiempo? El pronóstico fue informado por Jorge Giometti del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático.
¿Cuáles son las temperaturas esperadas para el lunes? Se espera una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados.
¿Qué condiciones se anticipan para el resto de la semana? Se prevén condiciones inestables con posibilidad de tormentas aisladas, especialmente el viernes, sábado y domingo.
¿Qué cambios se esperan en los vientos? Los vientos cambiarán del noreste al sur el domingo, con ráfagas que podrían ser fuertes.