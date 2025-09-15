Se espera una semana con tiempo inestable en Rosario

FOTO: El Monumento a la Bandera en un día nublado en Rosario.

El pronóstico del tiempo para esta semana en la región se presenta variable y con condiciones inestables, según informó Jorge Giometti, del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, en Primera Plana Rosario.

Este lunes, el cielo se muestra cubierto a despejado hacia la noche, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 90%, y se prevén vientos leves a moderados del sureste, con algunas ráfagas de mayor intensidad.

Para el martes, se anticipa un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 26 grados de máxima. La humedad se incrementa a un 95%, y los vientos serán leves a moderados del sector noreste, con ráfagas más intensas.

El resto de la semana se caracterizará por condiciones inestables, con la posibilidad de tormentas aisladas de variada intensidad, especialmente el viernes, sábado y domingo. Las temperaturas mínimas se situarán entre 17 y 8 grados, mientras que las máximas oscilarán entre 28 y 17 grados hacia el cierre de la semana. Los vientos cambiarán del noreste al sur el domingo, con ráfagas que podrían ser fuertes.

