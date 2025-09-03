Un joven de 18 años mató a un ladrón en Morón para defender a su novia

Un alumno de 18 años que salía de la escuela mató a un ladrón durante un intento de robo en la Plaza del Ombú, ubicada en Morón, provincia de Buenos Aires. El joven se encontraba paseando con su novia, quien era menor de edad, cuando fueron abordados por un delincuente que llegó en bicicleta y los amenazó con un cuchillo de carnicero.

El asaltante, identificado como Brian Héctor Nahuel Rosales, de 23 años, exigió a la pareja que le entregara sus teléfonos. Según el relato del joven, al ver que su novia estaba en peligro, decidió actuar para defenderla. En medio del forcejeo, el ladrón logró herirlo con la cuchilla, causándole cortes en la mano y el antebrazo.

A pesar de las heridas, el chico logró arrebatarle el arma al delincuente y le disparó dos veces: una vez en la ingle y otra en el pecho. Tras ser herido, el ladrón retrocedió unos metros y se desplomó en la vereda. La pareja, aún en estado de shock, corrió varias cuadras hasta encontrar un operativo policial donde relató lo sucedido y entregó la cuchilla utilizada en el enfrentamiento.

Los agentes de la comisaría 4ª de Gervasio Pavón llegaron rápidamente al lugar y encontraron al ladrón tendido en el césped con signos vitales. Fue trasladado al hospital René Favaloro en La Matanza, donde llegó sin vida.



La bicicleta en la que se movilizaba el ladrón quedó tirada en la vereda. (Foto: gentileza Primer Plano Online)

La investigación se centró en determinar si el joven actuó en legítima defensa. Hasta ese momento, la Justicia no había tomado medidas restrictivas contra él más allá de identificarlo y notificarlo sobre la causa. La hipótesis inicial sostenía que había actuado para protegerse a sí mismo y a su novia.

La cuchilla quedó secuestrada como prueba dentro del expediente instruido por la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Morón, bajo la dirección del fiscal Fernando Capello. Se dispuso también el relevamiento de cámaras de seguridad y la búsqueda de testigos para reconstruir los hechos.

La causa fue caratulada como "robo agravado y homicidio en legítima defensa". Horas después del incidente, familiares del ladrón fallecido se presentaron en la comisaría generando momentos de tensión con los policías presentes.

