Transporte: Passerini dijo que "por ahora" el boleto sigue a $700

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, aseguró en diálogo con Cadena 3 que "por ahora no actualizarán" la tarifa del transporte urbano de pasajeros.



Si bien reconoció que el costo del boleto "todavía es insuficiente", con respecto a los costos que debe cubrir, y debería valer $1.400, dijo que mantendrán el compromiso de primero mejorar el servicio con más unidades y corredores para luego realizar una "adecuación".

"Si no fuera por el aporte de los municipios el boleto debería costar más de $1.400 pesos, la diferencia entre lo que paga el usuario y lo que realmente vale la estamos poniendo sólo los municipios", reconoció.



"Nos comprometimos que cuando tuviéramos completados los corredores de las líneas que nos comprometimos a mejorar, ahí vamos a analizar la adecuación tarifaria", remarcó.

En cuanto a las subas de tarifa que anunciaron Rosario y Santa Fe, Passerini señaló que "las realidades de costo de cada ciudad son responsables de cada intendente y el momento de la decisión también es una atribución que tenemos nosotros".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Passerini expuso en el Senado: “La casta no viaja en colectivo”

El intendente de la Ciudad de Córdoba calificó de positiva la exposición que realizó en comisiones en las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación acerca de la situación del transporte público en el interior del país, junto a 22 representantes de la Red Federal de Intendentes.

De manera conjunta, los jefes comunales presentaron un proyecto de ley que busca revertir la inequitativa repartición de subsidios al transporte del interior del país, en comparación con los recibidos por CABA y AMBA. Consiste en la modificación de la distribución del fondo de la ley de combustibles, con el objetivo de incrementar los recursos para las ciudades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al respecto, el intendente Passerini expresó: "Nosotros entendemos que si hay decisión política de terminar con privilegios, ahí vamos a estar acompañando. Esta es una mala decisión que se ha tomado, porque está obstruyendo y eliminando derechos. La casta no viaja en colectivo, en colectivo viajan los estudiantes, trabajadores, la gente que va a producir y se mueve en una ciudad."

“Somos representantes y creemos en la política. Queremos fortalecer la democracia pero, fundamentalmente, queremos que de una vez por todas el federalismo empiece a ser la impronta que la política argentina necesita. Elegimos el camino del diálogo, para que esta discusión sea en el tiempo que corresponda y que empecemos a equilibrar las asimetrías que perjudican directamente a los ciudadanos que representamos circunstancialmente”, destacó Passerini.

Según adelantó a Cadena 3, luego de que los senadores debatan la Ley de Bases, tratarán el tema de la situación del transporte urbano de pasajeros en Argentina.

"Lo que tiene de bueno el proyecto es que no crea nuevos impuestos, tasas o subsidios, sino que consiste en distribuir con sentido común un impuesto que pagamos todos y que hoy se concentra de manera discrecional en la zona metropolitana y no vuelve a las provincias", detalló.

"Córdoba es la segunda provincia que aporta en cantidad de este impuesto y pedimos que un 14% se distribuya en el interior con la finalidad de comprar colectivos y compensar los ajustes del aumento de combustible y paritarias de la UTA, que no tiene el AMBA porque el gobierno le sigue dando subsidios y le aumentó la partida de mayo lo que permitió que paguen el aumento de UTA", indicó.

"Ir por una ley es ir al origen del problema y no al parche", señaló y aseguró que "los municipios hacemos un gran esfuerzo para que no desaparezca el transporte urbano y no podemos seguir esperando una solución mágica sino que vamos por una solución de fondo".

Entrevista de Miguel Clariá