Tensión al aire: Mirtha Legrand confrontó a Francos: "les van a votar en contra"

Mirtha Legrand confrontó al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, en pleno programa en vivo por la situación económica que atraviesa el país.

Con un tono de preocupación, la conductora le advirtió al funcionario que el descontento popular por la falta de dinero para llegar a fin de mes impactará directamente en las urnas: “A mí me destroza el alma cuando escucho por radio o televisión que dicen no me alcanza para comer, a mi familia o los jubilados. Hasta que no solucione todo eso, la gente les va a votar en contra”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El reclamo de Mirtha Legrand se produjo en un momento de fuerte crisis para el Gobierno de Javier Milei, tras la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses. Francos, intentando defender la gestión, respondió con una estadística: “En el tiempo que llevábamos en el Gobierno, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Si esto pasara ahora, imagínese lo que era antes”.

/Inicio Código Embebido/

"Mirtha":

Por el cruce de Mirtha Legrand con Guillermo Francos pic.twitter.com/I3TtaXHSIB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 14, 2025

/Fin Código Embebido/

El funcionario se defendió aludiendo al poco tiempo que llevan en el gobierno: "¿Sabe lo que siento, Mirtha, cuando usted me hace esta pregunta? Siento que me está echando la culpa. Hace un año y ocho meses que estamos en el gobierno. ¿Cómo solucionamos esto en un año y ocho meses?".

"¿Sabe cuál fue el déficit del último año del gobierno que nos precedió? 100 mil millones de dólares. Fue el 15% del Producto Bruto Interno. ¿Cómo arregla eso?", redobló Francos.