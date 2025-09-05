Qué dijo el JP Morgan sobre el futuro del dólar tras las elecciones bonaerenses

A días de las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, la política y los mercados financieros están en vilo.

Mientras los partidos se disputan el voto, el universo económico se pregunta qué pasará con el dólar el lunes posterior y cómo impactará el resultado en el gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, que definirán la composición del Congreso en la segunda mitad de su mandato.

Un informe del banco estadounidense JP Morgan calificó la votación como “crucial” y planteó dos escenarios posibles.

El primero, considerado el más probable, prevé una ventaja ajustada del kirchnerismo (hasta 5 puntos) o una victoria de La Libertad Avanza (LLA).

En este caso, la presión sobre el dólar disminuiría, las tasas reales podrían relajarse antes de octubre, y la actividad económica retomaría una tendencia positiva en el último trimestre, con un impacto fiscal menos severo.

“Este resultado sería coherente con un triunfo del Gobierno a nivel nacional en octubre”, señala el informe.

El segundo escenario contempla una victoria contundente de Fuerza Patria por más de cinco puntos, lo que podría empujar el dólar al límite de la banda cambiaria (hoy en $1460).

Sin embargo, el banco asigna baja probabilidad a este desenlace, salvo que la participación electoral caiga por debajo del 50%.

“Siendo Buenos Aires un bastión peronista, una baja participación jugaría en contra del Gobierno nacional”, advierte JP Morgan.

El banco simuló que con una participación cercana al 60% y el Gobierno reteniendo al menos el 50% de los votos del PRO de 2023, el PJ podría superar a LLA por hasta 5 puntos.

En el plano económico, el informe destaca que la inflación de agosto se situó en un 2% mensual, a pesar de la volatilidad y una depreciación del 5% del tipo de cambio.

Los salarios reales crecieron un 2,6% desde noviembre de 2023, pero con marcadas diferencias: el sector público perdió un 14,3%, el sector privado formal un 0,5%, mientras que el informal ganó un 55%.

Las jubilaciones, en tanto, están un 35% por encima de los niveles pre-Milei y en línea con 2016-2017.

La confianza en el Gobierno, según el índice de la Universidad Torcuato Di Tella, cayó 6,6 puntos en agosto, un fenómeno similar al registrado en 2024 tras el anuncio de Milei de vetar el financiamiento universitario, aunque luego repuntó.

Este dato alimenta el optimismo del oficialismo, que busca fortalecer su posición parlamentaria para avanzar en reformas impositivas clave, alineadas con el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las elecciones bonaerenses, que renovarán la Legislatura provincial, son vistas como un termómetro para las nacionales de octubre.

Con encuestas que muestran una contienda reñida entre LLA y Fuerza Patria, el resultado del domingo podría tener un impacto significativo en los mercados y en la gobernabilidad de Milei, marcando el rumbo político y económico del país en los próximos dos años.