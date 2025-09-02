Provincias Unidas se lanzó en Colón con un llamado a votar “por la sensatez”

En Estación General Paz, del departamento Colón, quedó inaugurado el comando de campaña de Provincias Unidas, en un evento que reunió a más de 300 dirigentes, incluyendo intendentes, legisladores, concejales, tribunos de cuentas, militantes y jóvenes de toda la región.

El acto en respaldo a la candidatura a diputado nacional del exgobernador Juan Schiaretti, contó con la presencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto; el jefe de campaña y ministro de Gobierno Manuel Calvo; Gustavo Brandán, candidato a diputado nacional y ministro de Cooperativas y Mutuales, y el intendente local Darío Arata, entre otros.

Durante su discurso, Calvo enfatizó la importancia histórica de estas elecciones legislativas de medio término, al señalar que el próximo 26 de octubre en Córdoba “se vota a Juan Schiaretti o a Juan Schiaretti” y advirtió que quien no lo haga “está votando a Milei”.

Subrayó que esta elección es una oportunidad para elegir la “sensatez que necesita la Argentina para salir de la situación de desesperación”.

Asimismo, Calvo destacó que esta elección constituye un “primer mojón” para avanzar hacia la posibilidad de que un presidente federal, surgido del interior, llegue a la Casa Rosada, reforzando el proyecto político de Provincias Unidas.

“Agarremos el material de campaña, militemos casa por casa, barrio por barrio, para llevar la propuesta de Juan Schiaretti y lograr el triunfo que necesitamos para darle esperanza a la Argentina”, reclamó.