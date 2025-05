Milei tildó al PRO de "fracasados" y definió a Santoro como "Sanvaca"

El presidente Javier Milei sostuvo este miércoles que el PRO está compuesto por "fracasados que están peleando el cuarto lugar" en las elecciones porteñas y definió al postulante del peronismo Leandro Santoro como "Sanvaca", porque, dijo, "siempre vivió de la teta del Estado".

"Tenemos que elegir si queremos seguir abrazándonos al cambio de la libertad y prosperidad o al pasado, el modelo del partido del Estado que hizo ricos a los políticos", arengó Milei en el cierre de campaña del candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) Manuel Adorni.

Javier Milei, en el acto de cierre de campaña de Manuel Adorni: "Es una verdadera alegría volver ante las almas libres, las que no se han dejado doblegar por la mierda del partido del Estado" https://t.co/2GhaKKe0sD pic.twitter.com/rE96JLRhGh — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 14, 2025

En su mensaje, Milei cargó contra el PRO, al que calificó como "la mierda del partido del Estado", y destacó a los asistentes por ser, dijo, "almas libres que no se dejaron doblegar".

Para Milei, los del PRO son "fracasados que están peleando el cuarto lugar" y definió a Santoro como "Sanvaca" porque "siempre vivió de la teta del Estado".

El mandatario sostuvo también que "el verdadero ajuste es cuando se expande el Estado" y que "cuando una ahoga al Estado, ese es devolverle el dinero a los argentinos de bien que se lo ganan laburando".

"Me causa gracia cuando los dos representantes del partido del Estado dicen que no quieren ajustar y desprecian la motosierra, porque lo que no quieren es que el ajuste caiga sobre ellos", sostuvo en referencia al PRO y el peronismo.

Milei cerró el acto en el Parque Mitre del barrio de Recoleta, hasta donde llegaron, además de Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y gran parte del gabinete, además de organizaciones militantes como Las Fuerzas del Cielo, que conduce Daniel Parisini, más conocido como "Gordo Dan".