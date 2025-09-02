Milei no estará con Fátima Florez en Las Vegas y solo viajará a Los Ángeles

El presidente Javier Milei modificó en las últimas horas su itinerario en Estados Unidos: canceló la escala prevista en Las Vegas y trasladó todas sus reuniones con empresarios a Los Ángeles. Según confirmaron altas fuentes de la Casa Rosada, el mandatario regresará a la Argentina un día antes de lo previsto.

El cambio de agenda se produce en medio de especulaciones sobre su posible presencia en un espectáculo de su expareja, la actriz Fátima Florez, quien se presentará este fin de semana en el Hotel Casino Sahara de la ciudad de Nevada. Aunque los productores del show habían difundido un flyer en el que anunciaban la asistencia del Presidente, en Balcarce 50 aseguraron que Milei no participará de ese evento.

El jefe de Estado partirá hacia California el miércoles por la noche, tras encabezar el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno. El jueves desarrollará una intensa agenda de contactos con unos 80 empresarios de distintos sectores, en un encuentro organizado bajo la órbita de Michael Milken, director del influyente Milken Institute. Milei ya disertó en dos ocasiones en ese ámbito durante el último año y medio, aunque en esta oportunidad no hablará en una conferencia, sino en reuniones directas.

La suspensión del tramo en Las Vegas evitó la incertidumbre en torno a la cita con directivos hoteleros. En la Casa Rosada admitieron que se evaluó con preocupación el impacto político que podría generar la presencia de Milei en la misma ciudad y fechas del espectáculo de Florez, a días de unas elecciones clave en la provincia de Buenos Aires. “El horno no está para bollos”, graficó un funcionario.

El ajuste de la agenda ocurre en un contexto complejo para el Gobierno, atravesado por la crisis generada por la filtración de audios que exponen presuntas maniobras de corrupción en la cúpula del Ejecutivo. Este lunes se radicó una denuncia judicial por lo que se describió como una “operación de inteligencia no institucional” contra el Poder Ejecutivo. Además, en las últimas horas, el Tesoro anunció su intervención en el mercado cambiario para contener la presión sobre el dólar.

Con la agenda concentrada en Los Ángeles, Milei buscará transmitir señales de estabilidad y respaldo internacional en medio de un clima político y económico cada vez más convulsionado.