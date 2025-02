Milei llegó a Estados Unidos para reunirse con Georgieva y Elon Musk

En medio del Criptogate, el presidente Javier Milei llegó este jueves a Washington, en su noveno viaje a Estados Unidos, para participar de una nueva edición de la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC) y reunirse con Elon Musk, en calidad de flamante funcionario, y con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El vuelo especial que trasladó a la comitiva presidencial aterrizó a las 10.30 (hora argentina) en la Base de la Fuerza Aérea Andrews, ubicada en el estado de Maryland.

El mandatario viajó en compañía del ministro de Economía, Luis Caputo; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Allí, los esperaba el canciller, Gerardo Werthein, para sumarse a la delegación.

Como primera actividad, este jueves a las 17, Milei volverá a encontrarse con el director del Departamento de Eficiencia de la gestión de Donald Trump, con la intención de sumar un nuevo encuentro a los tres previos que protagonizaron.

A las 19, hará lo propio en las oficinas del organismo de crédito la titular del FMI, Georgieva. Se espera la presencia del titular del Palacio de Hacienda en el intercambio que encabeza las negociaciones por el diseño de un nuevo acuerdo al que, el mandatario, anticipó que solo "le falta el moño".

Caputo buscará materializar su promesa de concluir el entendimiento durante el primer cuatrimestre del año, luego de asegurar que está todo "prácticamente acordado".

El viernes, Milei expondrá a las 13 en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde dará un discurso titulado "El modelo económico argentino". Al término, se reunirá con el presidente del Banco Mundial, Ajay Benga.

Como cierre del viaje, tomará la palabra en la nueva edición de la Conferencia de Acción Conservadora, que se celebra desde el 19 al 22 de febrero en Washington. Lo hará el mismo día que Trump, a cargo del cierre del evento, y desde la administración libertaria se esperanzan con un nuevo cruce informal entre los mandatarios.

Si bien no hubo pedido formal de reunión oficial debido a que la tradición norteamericana establece que los jefes de Estado no protagonizan encuentros bilaterales durante los primeros meses de gestión, en la Casa Blanca no descartan un intercambio informal.

Fuentes de Gobierno aseguraron a la agencia Noticias Argentinas que Milei no hará mención de la polémica abierta por la promoción del proyecto "Viva La Libertad Project", cuya moneda virtual $Libra se desplomó, generando pérdidas millonarias de miles de personas.

La idea es avanzar en la concreción de un Tratado de Libre Comercio conjunto, y delimitar lo que el libertario fantasea como la Liga de las Naciones Conservadoras, que incluiría a Estados Unidos, Argentina, Israel e Italia.

Pese a los anuncios de aranceles a las exportaciones que aplicó el republicano, el mandatario no llevará una solicitud para que el republicano realice una excepción.

El sábado 22 de febrero por la noche, la comitiva volará hacia Buenos Aires, donde aterrizará alrededor de las 8:20 de la mañana del domingo.

