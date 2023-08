Milei dijo que desde JxC le ofrecieron "hacer reventar" el programa con el FMI

El candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, acusó a Juntos por el Cambio de comunicarse con uno de sus asesores para proponerle trabajar en conjunto con el objetivo de hacer "reventar" el programa que tiene el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras la denuncia, Luciano Laspina, economista y asesor de Patricia Bullrich, lo cruzó vía redes sociales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Quiero ganar las elecciones, pero de modo limpio. Juntos por el Cambio, con tal de conseguir un voto más, está dispuesto a arruinarle la vida a los argentinos", denunció Milei en declaraciones radiales apuntando directamente contra la principal coalición opositora.

En la misma línea, reveló: "Voy a dar un dato más, un economista de Juntos por el Cambio llamó a uno de los miembros de mi equipo de asesores para justamente hacer este bloqueo y hacerle reventar el programa al Gobierno con las consecuencias que eso tiene en términos de inflación, pobres e indigencia".

/Inicio Código Embebido/

Hasta aquí no me había referido nunca en forma directa a @JMilei. Pero hoy mintió una vez más diciendo algo que yo NUNCA le dije al FMI. No sabía que además de vender humo en economía también era un gran fabulador. Aprendió de su su mentor y productor televisivo Sergio Massa.