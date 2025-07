Lula anunció que responderá con reciprocidad a aranceles de Estados Unidos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy miércoles que “cualquier medida unilateral de aumento de aranceles será respondida conforme a la Ley brasileña de Reciprocidad Económica”, en respuesta al anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de aplicar un arancel del 50 por ciento a todos los productos provenientes de Brasil a partir del próximo 1 de agosto.

Lula da Silva subrayó en su cuenta de la red social X que “Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptará ser tutelado por nadie”.

En una carta enviada a Lula da Silva, Trump alegó que el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño emitió “cientos de órdenes de censura secretas e ilegales” contra plataformas de redes sociales estadounidenses, imponiendo amenazas de multas millonarias y restricciones comerciales.

/Inicio Código Embebido/

In light of the public statement made by U.S. President Donald Trump on social media on the afternoon of Wednesday (9), it is important to highlight the following:



Brazil is a sovereign nation with independent institutions and will not accept any form of tutelage.



The judicial…