La oposición convocó a una sesión en Diputados para rechazar los vetos de Milei

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión especial el próximo miércoles 17 de septiembre, convocada por la oposición para debatir los recientes vetos presidenciales del gobierno de Javier Milei y abordar una serie de temas sensibles para el oficialismo. La convocatoria fue oficializada este viernes y promete desarrollarse en un clima de alta tensión política, con fuerte presión de sectores universitarios, médicos y sindicatos docentes.

Entre los vetos cuestionados se encuentran la ley de financiamiento universitario, que actualizaba los fondos para las universidades nacionales y reabría paritarias del sector, y la ley de emergencia pediátrica, orientada a reforzar los recursos hospitalarios y recomponer ingresos del personal de salud infantil. El Ejecutivo justificó ambas medidas señalando que implican un costo fiscal “excesivo” que podría poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.

La sesión incluirá además pedidos de informes verbales a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, en relación con la difusión de audios que los vinculan con supuestos pagos ilegales y contrataciones irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). También se prevé interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a otros funcionarios sobre posibles irregularidades en el organismo y denuncias de cobros indebidos en prestaciones sociales.

Otro eje central del temario será la creación de comisiones especiales investigadoras para esclarecer hechos vinculados a la comercialización de fentanilo contaminado y evaluar la responsabilidad de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en su fiscalización. Además, se debatirá la modificación del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia, con propuestas para limitar las atribuciones del Ejecutivo y fortalecer el rol del Congreso, así como la reforma de ANDIS y la derogación de artículos de normativas vigentes sobre discapacidad.

También se incluirán en la agenda proyectos para la creación o fortalecimiento de programas de prevención del embarazo adolescente en el Ministerio de Salud y la transformación institucional de organismos como el INA y el INPRES en el ámbito científico y policial.

El trasfondo político de la sesión refleja negociaciones activas entre la oposición y gobernadores peronistas y radicales, que exigen respuestas sobre fondos provinciales. Por su parte, el oficialismo busca respaldo de aliados estratégicos y evalúa incorporar paliativos presupuestarios en el proyecto de Presupuesto 2026 para evitar que la oposición alcance la mayoría especial necesaria para rechazar los vetos, que requiere dos tercios de los votos presentes en ambas cámaras.

La jornada contará con movilizaciones de rectores universitarios, médicos pediátricos y sindicatos docentes, quienes ya adelantaron nuevas protestas frente a la Cámara de Diputados el día de la sesión. La convocatoria también incluye el tratamiento de mensajes del Poder Ejecutivo relacionados con la transformación de organismos nacionales y la aprobación de estatutos para instituciones como la Policía Federal y la Agencia Nacional de Materiales Controlados.