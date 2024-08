Estela de Carlotto apuntó contra Maduro: "Está trampeando; será un dictador”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, apunto duramente contra Nicolás Maduro, hasta el punto de decir que “será dictador”, porque cometió fraude en el proceso electoral.

Afirmó que el presidente venezolano “ha trampeado” los comicios y que está “ofendiendo” la memoria de Hugo Chávez.

“Es un país donde tiene de arrastre lo que fue el fundador de ese partido político (Hugo Chávez). Y a este hombre (Maduro) yo no tengo palabras para juzgarlo, porque no puedo hablar de lo que no sé. En esto tienen que estar los políticos, pero los países también, porque están condenando para que presente las actas”.

Al referirse sobre Maduro y sus compañeros de gobierno, de Carlotto no anduvo con vueltas: “Será un dictador... y los de ahora están votados pero serán dictadores también”. Esto es teniendo en cuenta que el actual mandato presidencial vence el 10 de enero, por lo que su gobierno sigue siendo legítimo.

La dirigente social argentina aseguró que Maduro no puede demostrar su triunfo electoral: “No tiene las boletas, no tiene nada”.

“Yo lo estoy siguiendo porque lógicamente a uno le interesan los países de Latinoamérica. Tenemos que defendernos entre los latinoamericanos. La mayoría tuvimos dictaduras en el mismo momento, y todos perdieron familias”, concluyó de Carlotto.