Espert encabezará la lista de diputados de La Libertad Avanza en Buenos Aires
El anuncio fue dado por el presidente del partido libertario, Sebastián Pareja. Diego Santilli irá tercero en las elecciones de octubre.
14/08/2025 | 16:01Redacción Cadena 3
FOTO: José Luis Espert
El presidente de La Libertad Avanza en Buenos Aires, Sebastián Pareja anunció de manera oficial que José Luis Espert encabezará la lista de diputados del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de octubre.
Esta es una decisión que se esperaba por parte de La Libertad Avanza, pero aún faltaba la confirmación oficial. Fue un pedido de Javier Milei.
El diputado nacional es una de las figuras que formarán parte este jueves del acto inaugural de campaña de LLA en La Plata. Se espera que tenga apariciones junto a los candidatos provinciales que disputarán cargos en los comicios del 7 de septiembre.
"José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”, señaló este jueves por la mañana Pareja.
Espert forma parte del discurso de "mano dura" contra la delincuencia, uno de los ejes de la campaña en el territorio que gobierna Axel Kicillof.
El presidente bonaerense de La Libertad Avanza confirmó también que el tercer lugar de la nómina será para Diego Santilli.
Milei estará este jueves en La Plata acompañado por los ocho candidatos que están al frente de las listas de cada sección electoral de la provincia.
El acto del presidente se dará a las 17:00 y se prevé que el discurso de Milei sea a las 19:00 para el cierre.
Lectura rápida
¿Quién anunció la candidatura de Espert?
Sebastián Pareja anunció oficialmente que José Luis Espert encabezará la lista de diputados en Buenos Aires.
¿Qué partido está involucrado en esta candidatura?
La candidatura es de La Libertad Avanza.
¿Cuándo se llevarán a cabo las elecciones?
Las elecciones están programadas para octubre.
¿Dónde se realizará el acto inaugural de campaña?
El acto inaugural de campaña se llevará a cabo en La Plata.
¿Quién es el líder del partido que solicitó la candidatura de Espert?
La candidatura fue un pedido de Javier Milei.