Espert encabezará la lista de diputados de La Libertad Avanza en Buenos Aires

El presidente de La Libertad Avanza en Buenos Aires, Sebastián Pareja anunció de manera oficial que José Luis Espert encabezará la lista de diputados del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de octubre.

Esta es una decisión que se esperaba por parte de La Libertad Avanza, pero aún faltaba la confirmación oficial. Fue un pedido de Javier Milei.

El diputado nacional es una de las figuras que formarán parte este jueves del acto inaugural de campaña de LLA en La Plata. Se espera que tenga apariciones junto a los candidatos provinciales que disputarán cargos en los comicios del 7 de septiembre.

"José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”, señaló este jueves por la mañana Pareja.

Espert forma parte del discurso de "mano dura" contra la delincuencia, uno de los ejes de la campaña en el territorio que gobierna Axel Kicillof.

El presidente bonaerense de La Libertad Avanza confirmó también que el tercer lugar de la nómina será para Diego Santilli.

Milei estará este jueves en La Plata acompañado por los ocho candidatos que están al frente de las listas de cada sección electoral de la provincia.

El acto del presidente se dará a las 17:00 y se prevé que el discurso de Milei sea a las 19:00 para el cierre.