El riesgo país se acerca a los 900 puntos en medio de la tensión financiera

El riesgo país se acerca a los 900 puntos básicos, alcanzando un total de 898 unidades este miércoles. Este incremento del 7,3% marcó el nivel más alto desde abril.

La situación se dio tras jornadas de baja para los bonos de la deuda argentina, que el miércoles revirtieron la tendencia después de que el Tesoro decidiera intervenir en el mercado de cambios para contener el dólar antes de las elecciones.

En este contexto, las acciones argentinas operaron de manera mixta en Wall Street, mientras que los bonos en dólares sumaron casi un 2,8%. El dólar oficial mantuvo su estabilidad y se vendió a $1.375 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El riesgo país es un indicador que mide la confianza de los inversores. Para encontrar una cifra similar, se debe retroceder hasta el 10 de abril, cuando se ubicó en 906 puntos básicos.

Este miércoles, los bonos en dólares experimentaron un rebote, lo que podría moderar el indicador si los Globales cerraban en terreno positivo. Desde la consultora PPI señalaron: "Habrá que ver si este rebote logra sostenerse y recuperar parte del terreno perdido, o si, por el contrario, vuelve a imponerse la tendencia bajista que marcó el inicio de septiembre".

En comparación regional, Argentina volvió a posicionarse entre las economías más riesgosas de América Latina. Según datos de JP Morgan Chase, Argentina ocupó el segundo lugar con 898 unidades, por debajo de Bolivia que registró 1334 puntos. Ecuador completó el podio con 765. En contraste, Uruguay (75), Chile (104), Perú (133) y Paraguay (133) mostraron una mayor estabilidad financiera.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, destacó que la intervención oficial en el mercado del dólar era coyuntural. Sin embargo, advirtió que la incertidumbre se mantendría "hasta el final de octubre" y aclaró que se trataba de una cuestión circunstancial. "Hay que situarlo en el contexto preelectoral que estamos viviendo", afirmó al defender el cambio de estrategia cambiaria.

Un reporte de Max Capital indicó que las encuestas reflejaban mejores perspectivas para el Gobierno, aunque los inversores mostraban señales de preocupación por "la debilidad de la actividad y el temor a la corrupción". Por otro lado, las encuestas sugerían una "elección reñida", lo cual volvía atractivos a los títulos en dólares.

