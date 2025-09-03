En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

El riesgo país se acerca a los 900 puntos en medio de la tensión financiera

La suba es del 7,3% respecto a la víspera. De esta manera, Argentina se ubicó como la segunda economía más riesgosa de América Latina después de Bolivia.

03/09/2025 | 14:21Redacción Cadena 3

FOTO: Caen las bolsas luego del respiro inicial de este martes. (Foto: NA)

El riesgo país se acerca a los 900 puntos básicos, alcanzando un total de 898 unidades este miércoles. Este incremento del 7,3% marcó el nivel más alto desde abril. 

La situación se dio tras jornadas de baja para los bonos de la deuda argentina, que el miércoles revirtieron la tendencia después de que el Tesoro decidiera intervenir en el mercado de cambios para contener el dólar antes de las elecciones.

En este contexto, las acciones argentinas operaron de manera mixta en Wall Street, mientras que los bonos en dólares sumaron casi un 2,8%. El dólar oficial mantuvo su estabilidad y se vendió a $1.375 en las pantallas del Banco Nación (BNA). 

El riesgo país es un indicador que mide la confianza de los inversores. Para encontrar una cifra similar, se debe retroceder hasta el 10 de abril, cuando se ubicó en 906 puntos básicos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este miércoles, los bonos en dólares experimentaron un rebote, lo que podría moderar el indicador si los Globales cerraban en terreno positivo. Desde la consultora PPI señalaron: "Habrá que ver si este rebote logra sostenerse y recuperar parte del terreno perdido, o si, por el contrario, vuelve a imponerse la tendencia bajista que marcó el inicio de septiembre".

En comparación regional, Argentina volvió a posicionarse entre las economías más riesgosas de América Latina. Según datos de JP Morgan Chase, Argentina ocupó el segundo lugar con 898 unidades, por debajo de Bolivia que registró 1334 puntos. Ecuador completó el podio con 765. En contraste, Uruguay (75), Chile (104), Perú (133) y Paraguay (133) mostraron una mayor estabilidad financiera.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, destacó que la intervención oficial en el mercado del dólar era coyuntural. Sin embargo, advirtió que la incertidumbre se mantendría "hasta el final de octubre" y aclaró que se trataba de una cuestión circunstancial. "Hay que situarlo en el contexto preelectoral que estamos viviendo", afirmó al defender el cambio de estrategia cambiaria.

Un reporte de Max Capital indicó que las encuestas reflejaban mejores perspectivas para el Gobierno, aunque los inversores mostraban señales de preocupación por "la debilidad de la actividad y el temor a la corrupción". Por otro lado, las encuestas sugerían una "elección reñida", lo cual volvía atractivos a los títulos en dólares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho